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Atlético-MG renova com Le Coq até 2021, mas para 2022, pode ter Adidas ou Nike como fornecedora

A parceria com os franceses foi sucesso até o momento com coleções de qualidade e o Manto da Massa, a maior e mais rentável ação do acordo...

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 17:34

LanceNet

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Publicado em 

12 dez 2020 às 17:34
Crédito: As coleções lançadas pela emrpesa francesa caíram no gosto do torcedor alvinegro-(Fotos: Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG renovou o contrato com a francesa Le Coq Sportif, que fornece os uniformes do clube mineiro. O contrato foi estendido até o fim de 2021. A parceria entre as partes se iniciou em 2019.
Le Coq e Galo estão tendo até o momento um “casamento” feliz com os franceses entregando produtos que caíram no gosto do torcedor, além da ação de sucesso com a criação do “Manto da Massa”, que trouxe o atleticano para ajudar na elaboração de uma camisa promocional. A iniciativa foi sucesso, com mais de 100 mil unidades vendias e há um projeto para um novo concurso do manto, em 2021. De acordo com o Blog do Vitão, no portal Superesportes, o Atlético-MG vai reavaliar a parceria e sonha em ter para 2022, ano de inauguração do seu estádio, um acordo com marcas mundiais como Nike e Adidas.

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