Atlético-MG renova com Le Coq até 2021, mas para 2022, pode ter Adidas ou Nike como fornecedora

O Atlético-MG renovou o contrato com a francesa Le Coq Sportif, que fornece os uniformes do clube mineiro. O contrato foi estendido até o fim de 2021. A parceria entre as partes se iniciou em 2019.

Le Coq e Galo estão tendo até o momento um “casamento” feliz com os franceses entregando produtos que caíram no gosto do torcedor, além da ação de sucesso com a criação do “Manto da Massa”, que trouxe o atleticano para ajudar na elaboração de uma camisa promocional. A iniciativa foi sucesso, com mais de 100 mil unidades vendias e há um projeto para um novo concurso do manto, em 2021. De acordo com o Blog do Vitão, no portal Superesportes, o Atlético-MG vai reavaliar a parceria e sonha em ter para 2022, ano de inauguração do seu estádio, um acordo com marcas mundiais como Nike e Adidas.