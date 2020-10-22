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Atlético-MG regulariza Zaracho e o meia está liberado para jogar

O argentino de 22 anos não joga desde de março e dificilmente estará em campo para encarar o Sport-PE pelo Campeonato Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2020 às 18:01

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 18:01

Crédito: Zaracho não entra em casa desde o dia 15 de março e ainda terá de ganhar melhor condicionamento físico-(Pedro Souza/Agência Galo
O Atlético-MG regularizou a situação contratual do meia argentino Matías Zaracho, de 22 anos, contratado junto ao Racing-ARG por mais de R$ 33 milhões. A equipe mineira registrou o contrato de Zaracho na CBF e o seu nome apareceu no Boletim Informativo Diário(BID), o liberando para atuar pelo Galo. A estreia de Zaracho deve demorar um pouco, já que ele não atua desde o dia 15 de março, quando jogava pela equipe de Avellaneda. Nesse intervalo contraiu a Covid-19, ficando mais tempo sem entrar em campo. Ao chegar no Atlético, Zaracho disse que está se sentindo bem e que estará em forma rapidamente. Logo, sua primeira partida com a camisa alvinegra pode acontecer no duelo contra o Flamengo, no dia 7 de novembro.

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