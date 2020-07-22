Atlético-MG regulariza reforços faltando apenas Keno e Alan Franco para serem liberados a jogar

O Atlético-MG já terá à disposição um dos reforços já para a volta do Campeonato Mineiro, domingo, 26 de julho. O Galo conseguiu registrar o zagueiro Junior Alonso e o seu contrato já consta no no BID da CBF. Assim, Alonso já está liberado para atuar e caso Jorge Sampaoli queira, poderá fazer sua estreia no clássico contra o América-MG. O defensor paraguaio, de 27 anos, foi contratado junto ao Lille-FRA, e assinou vínculo com o time mineiro até junho de 2024. Outro zagueiro que está pronto para jogar é Bueno, que veio do futebol japonês e também teve sua situação regularizada. Agora, o Atlético se mobilizar para acertar outras contratações que vieram de fora do Brasil. A janela internacional de transferências reabriu no dia 20 de julho e vai até 9 de agosto, o que dará tempo de regularizar a situação de todos os reforços. Faltam apenas o volante Alan Franco e atacante Keno terem seus contratos publicados no BID, o que deve acontecer nos próximo dias. Os reforços “nacionais”, Marrony e Léo Sena, que vieram de Vasco e Goiás, respectivamente, já liberados para atuar pelo Galo. estão com condições legais de jogo. De todos os reforços, apenas Keno e Franco não participaram do jogo-treino contra o Coelho.