Atlético-MG reforça pedido para reconhecer a Copa dos Campeões de 1937 como título Brasileiro

O Atlético-MG quer mais um título nacional depois de conquistar o bicampeonato brasileiro no fim de 2021. A equipe alvinegra acionou a CBF para reconhecer o Torneio dos Campeões, disputado e vencido pelo time mineiro em 1937. A competição foi disputada pelo principais campeões estaduais daquele ano e foi o primeiro campeonato reconhecidamente de âmbito nacional.

O Galo incrementou o seu dossiê com matérias de jornais da épcoa e tem aumentado a pesquisa relacionada ao período para convencer a CBF que é um título legítimo e com o mesmo peso do Brasileirão, tornando o time mineiro tricampeão nacional, tendo como base a unificação de conquistas feita pela entidade que reconhece a Taça Brasil, o Roberto Gomes PEdrosa (Robertão) como títulos Brasileiros. -Já apresentamos à CBF, para que ela reconheça, como reconheceu os títulos dos outros clubes. Temos muita esperança que isso possa acontecer. Mas, depende da CBF. A parte que dependia do Atlético, foi feita, comprovando os jogos, as matérias que saíram na época em jornais, e tudo mais, Então, a CBF vai analisar, e estamos otimistas que isso possa vir a dar certo. Tendo a aprovação da CBF, nós vamos comemorar esse título, como os demais clubes que receberam, comemoraram também-disse o presidente do Galo, Sérgio Coelho, ao canal do Youtube do jornalista Breno Galante.