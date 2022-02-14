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Atlético-MG reforça pedido para reconhecer a Copa dos Campeões de 1937 como título Brasileiro

O Galo incrementou o seu dossiê a fim de comprovar que a competição, primeira em âmbito nacional, seja tenha o mesmo peso do Brasileirão...

Publicado em 14 de Fevereiro de 2022 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 fev 2022 às 18:12
O Atlético-MG quer mais um título nacional depois de conquistar o bicampeonato brasileiro no fim de 2021. A equipe alvinegra acionou a CBF para reconhecer o Torneio dos Campeões, disputado e vencido pelo time mineiro em 1937. A competição foi disputada pelo principais campeões estaduais daquele ano e foi o primeiro campeonato reconhecidamente de âmbito nacional.
A ação do clube alvinegro se baseia na lógica adotada pela CBF, que reconheceu os Torneios Roberto Gomes Pedrosa e Taça Brasil como títulos nacionais, o que aumentou o número de conquistas de várias equipes.
O Galo incrementou o seu dossiê com matérias de jornais da épcoa e tem aumentado a pesquisa relacionada ao período para convencer a CBF que é um título legítimo e com o mesmo peso do Brasileirão, tornando o time mineiro tricampeão nacional, tendo como base a unificação de conquistas feita pela entidade que reconhece a Taça Brasil, o Roberto Gomes PEdrosa (Robertão) como títulos Brasileiros. -Já apresentamos à CBF, para que ela reconheça, como reconheceu os títulos dos outros clubes. Temos muita esperança que isso possa acontecer. Mas, depende da CBF. A parte que dependia do Atlético, foi feita, comprovando os jogos, as matérias que saíram na época em jornais, e tudo mais, Então, a CBF vai analisar, e estamos otimistas que isso possa vir a dar certo. Tendo a aprovação da CBF, nós vamos comemorar esse título, como os demais clubes que receberam, comemoraram também-disse o presidente do Galo, Sérgio Coelho, ao canal do Youtube do jornalista Breno Galante.
Disputaram o título do Torneio dos Campeões, os vencedores regionais de 1936, Fluminense, pelo Rio de Janeiro, Portuguesa, por São Paulo, e o Rio Branco, pelo Espírito Santo, foram os adversários do Galo, que teve quatro vitórias, um empate e uma derrota.
Crédito: Pionerismo!OGalofoioprimeirotimeavencerumacompetiçãointerestadual,aosesagrarCampeãodosCampeõesdoBrasil,em1937.OtorneiofoioembriãodoBrasileirão-(CentroAtleticanodeMemória

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