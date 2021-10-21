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futebol

Atlético-MG reduz valores dos ingressos para atrair o seu torcedor

Com o aumento na presença de público nas arenas, que podem receber  50% de sua capacidade, o alvinegro vai cobrar mais barato nas entradas...

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 18:06

LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 18:06
Crédito: Douglas Magno / AFP
O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira, 21 de outubro, que vai reduzir o valor dos ingressos para o jogo contra o Cuiabá, no próximo domingo, 24, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. As entradas custarão entre R$ 21 (para sócios) e R$ 150. Assim, o time mineiro espera receber a capacidade máxima permitida nas arenas de BH, que podem ter até 50% de sua capacidade de público, perto de 30 mil pessoas. A Prefeitura de BH ampliou a liberação de público nos estádios de 30% para 50% em pouco mais de uma semana, que será oficializada neste sábado, 23, no Diário Oficial do Município (DOM). A venda dos ingressos para o duelo com o Doutorado terá início às 19h desta quinta-feira e será feita exclusivamente online, com datas e horários específicos de início das comercializações para cada categoria de sócio-torcedor. Apenas GNV Preto e GNV Forte e Vingador poderão comprar os ingressos nesta quinta - a venda para os demais, incluindo não sócios, começa na sexta-feira. Confira os valores dos ingressos:Laranja Superior
GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$21,00GNV Prata: R$27,00GNV Branco / GNV Clubes: R$30,00Ingresso Adicional: R$30,00Inteira: R$60,00Laranja Inferior
GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$21,00GNV Prata: R$27,00GNV Branco / GNV Clubes: R$30,00Ingresso Adicional: R$30,00Inteira: R$60,00Amarelo Superior
GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$21,00GNV Prata: R$27,00GNV Branco / GNV Clubes: R$30,00Ingresso Adicional: R$30,00Inteira: R$60,00Amarelo Inferior
GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$21,00GNV Prata: R$27,00GNV Branco / GNV Clubes: R$30,00Ingresso Adicional: R$30,00Inteira: R$60,00Vermelho Superior
GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$35,00GNV Prata: R$45,00GNV Branco / GNV Clubes: R$50,00Ingresso Adicional: R$50,00Inteira: R$100,00Vermelho Inferior
GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$35,00GNV Prata: R$45,00GNV Branco / GNV Clubes: R$50,00Ingresso Adicional: R$50,00Inteira: R$100,00Roxo Superior
GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$35,00GNV Prata: R$45,00GNV Branco / GNV Clubes: R$50,00Ingresso Adicional: R$50,00Inteira: R$100,00Roxo Inferior
GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$52,50GNV Prata: R$67,50GNV Branco / GNV Clubes: R$75,00Ingresso Adicional: R$75,00Inteira: R$150,00

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