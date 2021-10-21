Atlético-MG reduz valores dos ingressos para atrair o seu torcedor

O Atlético-MG anunciou nesta quinta-feira, 21 de outubro, que vai reduzir o valor dos ingressos para o jogo contra o Cuiabá, no próximo domingo, 24, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. As entradas custarão entre R$ 21 (para sócios) e R$ 150. Assim, o time mineiro espera receber a capacidade máxima permitida nas arenas de BH, que podem ter até 50% de sua capacidade de público, perto de 30 mil pessoas. A Prefeitura de BH ampliou a liberação de público nos estádios de 30% para 50% em pouco mais de uma semana, que será oficializada neste sábado, 23, no Diário Oficial do Município (DOM). A venda dos ingressos para o duelo com o Doutorado terá início às 19h desta quinta-feira e será feita exclusivamente online, com datas e horários específicos de início das comercializações para cada categoria de sócio-torcedor. Apenas GNV Preto e GNV Forte e Vingador poderão comprar os ingressos nesta quinta - a venda para os demais, incluindo não sócios, começa na sexta-feira. Confira os valores dos ingressos:Laranja Superior