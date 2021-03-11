Atlético-MG recusa proposta de empréstimo pelo atacante Sasha

O Atlético-MG recusou uma proposta de empréstimo pelo atacante Eduardo Sasha. O jogador teve oferta de um clube da Arábia Saudita. O staff de Sasha recebeu o contato, repassou ao Galo, que não aceitou negociá-lo neste momento. Eduardo Sasha, de 29 anos, chegou ao alvinegro na metade de 2020, a pedido de Jorge Sampaoli, que trabalhou com ele no Santos em 2019. Já é a segunda sondagem que o Galo recebe por Sasha. O Fluminense e São Paulo demonstraram interesse no jogador, mas não houve evolução do negócio. Sasha fez vários jogos como titular, marcou oito gols e se tornou peça importante da equipe. Ele estava de folga após o fim do Brasileiro, mas voltou aos trabalhos visando a temporada 2021. O atacante tem contrato com o time mineiro por mais três temporadas.