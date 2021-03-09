Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético-MG receberá R$ 12 milhões após 15 anos de disputa jurídica com o Banco Central do Brasil
futebol

Atlético-MG receberá R$ 12 milhões após 15 anos de disputa jurídica com o Banco Central do Brasil

O alvinegro estava sendo contestado pelo banco por supostas irregularidades nas vendas do atacante Renaldo e do goleiro Taffarel, nos anos 1990...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 15:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 15:54
Crédito: Taffarel, ao lado de Victor, deixou o clube em 1998, mas ainda era motivo de uma disputa judicial que levou 15 anos para ser encerrada(Bruno Cantini/Atlético-MG
Em tempos de baixas arrecadações, qualquer dinheiro extra que entra na conta é bem-vindo. E o Atlético-MG tem algo a celebrar. O clube recebeu quase de R$ 12 milhões de uma disputa judicial com o Banco Central (Bacen), que já durava 15 anos. O banco estatal executou uma ação fiscal contra o Galo por irregularidades nas vendas do Taffarel e Renaldo, jogadores que defenderam o time mineiro nos anos 1990. A informação foi divulgada pela Rádio 98 e confirmada pelo L!. O processo se iniciou no ano de 2005 e foi registrado na 27ª vara federal de Belo Horizonte. Os R$ 12 milhões do Galo foram depositados em juízo até que a situação fosse resolvida. A defesa do Atlético demonstrou a "inaplicabilidade do débito". O Banco Central alegou que houve irregularidades nas vendas de Taffarel para o Galatasaray-TUR, após a Copa do Mundo de 1998, e do atacante Renaldo ao Deportivo La Coruña, em 1997. A legislação da época dizia que era proibido que os clubes tivessem recursos oriundos de transferências internacionais em bancos fora do Brasil, sendo obrigados a colocar os valores em contas de bancos brasileiros. O time mineiro evitou de trazer os recursos para o país a fim de evitar multas, já que era um dos vários devedores do Bacen no fim dos anos 1990 e início dos 2000. Com a vitória, os recursos entraram nos cofres do clube, uma receita inesperada, que reforçará o caixa do alvinegro na temporada 2021.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados