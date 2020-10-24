Atlético-MG quita folha de setembro e fica em dia com atletas do clube

O Atlético-MG fez mais uma movimentação financeira positiva esta semana, após fechar a contratação do meia Matías Zaracho, vindo do Racing, por 6 milhões de dólares(R$ 33 milhões). O Galo quitou a folha de pagamento do elenco atleticano referente ao mês de setembro, que vendeu no quinto dia útil de outubro. O alvinegro tinha essa pendência ainda depois de acertar os pagamentos referentes a agosto, mantendo o acordo feito com Jorge Sampaoli de sempre ter em dia o pagamento dos atletas atleticanos. Os valores referentes aos contratos na carteira de trabalho estão em ordem. A informação foi divulgada pela Itatiaia e confirmada pelo L!. A única pendência do Atlético com os jogadores são os direitos de imagem dos atletas referentes aos meses de junho, julho, agosto e setembro que serão acertados a partir de 2021, em acordo entre jogadores e o clube.