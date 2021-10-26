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Atlético-MG quer sua torcida no duelo com o Flamengo e pede carga de ingressos para visitantes

O alvinegro se baseou na liberação da CBF, que permitiu que haja torcida visitante nos jogos do Brasileirão...

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 21:06

LanceNet

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Publicado em 

25 out 2021 às 21:06
Crédito: Douglas Magno / AFP
O jogo que pode definir o próximos campeão brasileiro, entre Flamengo e Atlético-MG, no sábado, 30 de outubro, no Maracanã, pode ter a presença da torcida do time mineiro, no espaço reservado aos visitantes. O Galo enviou ao time carioca um pedido para ter os 10% da carga de ingressos destinados aos visitantes, cerca de 3 500 entradas. O Rubro Negro ainda não se pronunciou se irá liberar os ingressos. O alvinegro se baseou na mudança do Protocolo de Recomendações para Retorno do Público aos Estádios da CBF, que agora permite a presença de torcida visitante nos estádios. - Na última quinta-feira, dia 21, o Galo enviou ofício ao clube carioca solicitando a carga de até 10% dos ingressos disponíveis para o jogo do próximo final de semana. Até o momento, o Atlético não obteve retorno do Flamengo, tampouco a informação dos preços que serão praticados - diz a nota do Atlético sobre o assunto. O Flamengo ainda não abriu a venda de ingressos para a partida da 29ª rodada do Brasileiro, pois está focado na comercialização de entradas para o duelo de volta das semifinais da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR, nesta quarta, 27, também no Maraca. A disputa de sábado é essencial para os dois clubes, pois o Galo é líder do Brasileiro, com 59 pontos, 11 a mais do que o vice Fortaleza, e a 13 de distância do Fla, que ainda tem dois jogos a menos na competição e ainda pode tirar a vantagem dos mineiros na tabela.

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