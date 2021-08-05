Atlético-MG quer seguir o caminho do Flamengo e acionar o STJD para ter público nos jogos em casa

O Atlético-MG quer usar como base a decisão favorável ao Flamengo, que conseguiu uma liminar no STJD autorizando o clube carioca a ter torcida em seus jogos quando for o mandante, para poder trazer de volta a Massa Alvinegra, que não tem acesso aos jogos do Galo desde março de 2020. O jurídico do Galo também vai acionar o STJD para obter a mesma benesse do Fla e ter portões abertos em seus jogos no Brasileiro quando for mandante. A meta atleticana é contar com o seu torcedor no jogo contra o Palmeiras, dia 14 de agosto, pelo Brasileirão. no duelo de líder contra o vice-líder da competição. O Galo também vai argumentar no STJD que já há uma liberação da Prefeitura de Belo Horizonte para que tenha até 30% de público presente para poder liberar a entrada de torcida em suas partidas. Mas, mesmo com a autorização da prefeitura da capital mineira, a CBF deve recorrer da decisão a favor do Flamengo e ainda em uma possível vitória alvinegra no tribunal. A entidade que rege o nosso futebol pretende fazer eventos-testes a partir das quartas de final da Copa do Brasil, no fim de agosto. Caso não consiga uma liminar favorável,o Atlético-MG poderá ter o seu torcedor junto do time em outra competição: na Libertadores. A Conmebol autorizou a volta de público desde que as cidades-sedes dos jogos autorizassem. E, o Galo encara o River Plate no dia 18 de agosto, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio continental. O clube está trabalhando também para contar com pelo menos os 16 mil presentes que foram autorizados pela PBH diante dos argentinos.