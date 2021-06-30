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futebol

Atlético-MG quer o zagueiro Nathan Silva de volta para reforçar o elenco

O jogador foi emprestado pelo alvinegro ao Atlético-GO...

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 18:38

LanceNet

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Publicado em 

30 jun 2021 às 18:38
Crédito: O time mineiro deve confirmar o retorno de Nathan nos próximos dias-(Divulgação/Atlético-GO
O Atlético-MG vai buscar um zagueiro em seu elenco sem gastar nenhum centavo. o Galo requisitou ao Atlético-GO o retorno de Nathan Silva, de 24 anos, que está emprestado ao time goiano até o fim deste ano, mas em breve deve fazer parte do elenco alvinegro. A volta de Nathan será para recompor o grupo de defensores, já que Bueno, em fim de contrato, não terá seu vínculo renovado. Atualmente o Galo conta com Rabello, Réver, Gabriel, Micael (base) e Junior Alonso para o setor. O zagueiro foi revelado pelo Atlético e tem feito uma boa temporada no Dragão. Nathan Silva é irmão do também zagueiro Werley, que defendeu o Galo entre 2009 e 2012. Apesar de ter iniciado na base atleticana, não teve muitas chances no profissional, sendo cedido para Ponte Preta e Coritiba antes de chegar ao Atlético-GO. O defensor fez 22 jogos e marcou um gol pelo Dragão.

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