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futebol

Atlético-MG quer antecipar chegada do volante Otávio ao clube

O jogador, de 27 anos, já tem um pré-contrato com o time mineiro, que cogita o empréstimo do meio de campo já no início desta temporada...
LanceNet

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Publicado em 

28 jan 2022 às 16:46

Publicado em 28 de Janeiro de 2022 às 16:46

O Atlético-MG segue movimentando o mercado da bola para 2022. O Galo está acertado com o volante Otávio, de 27 anos, atualmente no Bordeaux, da França. O meio de campo tem contrato com o clube francês até fim da temporada europeia, em junho. Ele assinou um pré-contrato com o alvinegro.
O Atlético ainda não anunciou o negócio de forma oficial. Otávio foi revelado pelo Athletico-PR e chegou na equipe francesa em 2017. O clube mineiro não deverá ter custos para trazer o jogador, pois ele estará em fim de contrato com o Bordeaux. Só que o time mineiro quer antecipar a chegada do jogador ainda neste começo de temporada e cogita até um empréstimo junto ao time francês.
Otávio disputou 13 jogos na Ligue 1, sem marcar nenhum go nesta temporada. O melhor período dele na França foi entre 2018/19, quando fez 36 jogos pela Ligue 1 e Copa da Liga Francesa.
Crédito: OAtlético-MGquerantecipar(Foto:Divulgação

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