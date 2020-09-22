Atlético-MG prorroga contrato de Jair até dezembro de 2023

O Atlético-MG anunciou a ampliação do contrato do volante Jair, de 26 anos, que chegou ao clube em 2019 e tinha vínculo até 2022. O Galo prorrogou sua permanência até o fim de 2023. Jair vem sendo um dos jogadores mais utilizados por Jorge Sampaoli em 2020 e suas boas atuações o valorizaram, despertando a atenção do mundo do futebol. Recentemente houve uma sondagem do futebol francês, que não se transformou em negócio. O volante veio do Sport-PE, após conseguir na Justiça a sua liberação para acertar com o Galo. Porém, Galo Leão e o jogador conseguiram entrar em um acordo para sua ida ao clube mineiro. No ano passado, o Jair já teve um bom ano, mas uma sequência de lesões musculares o impediram de desenvolver mais o seu jogo pelo alvinegro. Este ano, mais estável fisicamente, Jair conseguiu ganhar a confiança de Jorge Sampaoli, sendo uma da principais peças do time. Pelo time atleticano, foram 57 jogos, com sete gols marcados e o título mineiro de 2020 conquistado. As próximas definições do Atlético com seu elenco devem envolver as situações do goleiro Victor e do lateral Fábio Santos, ambos com contrato até dezembro deste ano e de Cazares, que negocia sua ida para o Corinthians e também terá seu contrato terminando no dia 31 de dezembro.