Atlético-MG promove para o time de cima as revelações Calebe e Sávio

O Atlético-MG comunicou que promoverá dois jovens da base alvinegra para o elenco principal. Trata-se do meia Calebe, de 20 anos, e do atacante Sávio, de apenas 16 anos. Os dois já estavam treinando com o grupo comandando por Sampaoli, mas ainda tinham de trabalhar com a equipe de transição. Agora, estarão em tempo integral com o time principal do Galo. Calebe e Savinho, como é conhecido, já estavam sendo relacionados pelo treinador argentino para os duelos do alvinegro. Calebe será o camisa 26, enquanto Sávio vestirá a 33. O meia chegou ao Galo em 2019 e fez boa Copa São Paulo, no início do ano. Já Sávio, tem grande cartaz no clube, sendo considerado uma “jóia” da base atleticana desde que apostou na Cidade do Galo, para o time sub-14. O jovem atacante já tem passagens pelas seleções brasileiras sub-15 e sub-16,sendo sempre titular. Savinho assinou seu primeiro contrato profissional com o Galo, que é válido até 2025 e tem multa rescisória de 60 milhões de euros (R$ 380 milhões) para equipes do exterior.