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Atlético-MG prepara a 3ª versão do Manto da Massa para o primeiro semestre deste ano

Sucesso de vendas junto ao torcedor atleticano, a ação se tornou um case exemplar no futebol brasileiro dos últimos três anos ...
LanceNet

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Publicado em 

07 abr 2022 às 17:41

Publicado em 07 de Abril de 2022 às 17:41

Sucesso entre os torcedores do Atlético-MG, o Manto da Massa, camisa criada em concurso público por atleticanos, terá mais uma edição em 2022, que será lançada ainda no primeiro semestre. A nova versão do manto ainda será confeccionada pela francesa Le Coq Sportif, atual fornecedor de material esportivo do clube. Em breve, o Galo terá como parceira a Adidas. - Para este ano, a gente lança o Manto da Massa nas próximas semanas. Eu preciso lançar o Manto da Massa no primeiro semestre, porque já dia 1º de julho nós iniciamos com a Adidas - disse o diretor de negócios do Galo, Leandro Figueiredo, em entrevista à Rádio 98FM. Figueiredo disse que mesmo com a troca de marcas, o Manto da Massa segue sendo propriedade do clube, que terá todo o controle da ação. - O Manto da Massa é um projeto feito pela torcida, com a torcida e para a torcida. Nenhuma marca tem o poder de tirar ele hoje da gente mais, até porque ele não é um projeto do Atlético. É um projeto do torcedor. Isso foi uma condição indiscutível entre a gente a Adidas. Nosso contrato com a Adidas prevê Manto da Massa. Se eles vão colocar a marca deles ou não, é uma discussão que eles estão avaliando. Mas o Manto da Massa é um caminho sem volta-explicou o diretor do Galo, avisando que o manto será entregue ao torcedor no segundo semestre deste ano. - Já vamos estar com a Adidas, mas já não tem uma comercialização, só tem entrega de um produto que foi vendido antes do início do contrato. Além do Manto da Massa , o Atlético pretende lançar mais de três uniformes ainda em 2022, já com a Adidas. - No segundo semestre, nós vamos ter mais de três lançamentos de camisa da Adidas. Se eu lanço o Manto da Massa no segundo semestre, eu estrangulo o poder de compra do torcedor. Então a gente tem que pensar muito nisso, eu tenho que pensar não só no lançamento, mas na capacidade de quem está do outro lado. Infelizmente, não foi possível fazer o Manto da Massa antes por questão de logística e de planejamento-completou.
Crédito: Aversão2021doMantodaMassacaiunogostodostorcedoresdoGaloevemaía3ªediçãodoconcurso-(Divulgação/Atlético-MG

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