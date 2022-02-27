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futebol

Atlético-MG pode ser o próximo gigante a se tornar SAF no Brasil

Os investidores do clube mineiro estão desenvolvendo um projeto para o alvinegro se tornar clube-empresa ...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 fev 2022 às 17:13
Com ainda de clubes brasileiros se tornando SAF (Sociedade Anômima do Futebol) o Atlético-MG pode ser o próximo gigante do futebol nacional a entrar no grupo de clubes que se tornam empresas. O Conselho Deliberativo do Galo já trata do assunto em reuniões.
Os conselheiros atleticanos tem debatido sobre o alvinegro migrar do atual modelo, para a SAF, inclusive em conversas com os investidores do Galo, os empresários Rubens Menins, Rafael Menin, Rafael Salvador e Ricardo Guimarães. O empresário Rubens Menin, atual mecenas do Galo, está estruturando um projeto de SAF para o time mineiro. Menin está buscando um sócio para comprar o atual campeão brasileiro.
A dívida de R$ 1,3 bilhão do Atlético seria quitada com o recursos gerados pela SAF vendida, inclusive dos débitos alvinegros com a família Menin.
Os Menins já colocaram cerca de meio bilhão para a reestruturação do time mineiro, proporcionando a contratação de estrelas como Hulk, Nacho, Arana, entre outros. Rafael e Rubens Menin afirmam que não querem receber o valor com juros e estão dispostos a arcar com possíveis prejuízos futuros.
Crédito: OsR´sdoGalocomeçamapensaremtranformaroclubeemSAF-(PedroSouza/Atlético/MG

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