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Atlético-MG pode chegar ao mata-mata da Libertadores se vencer o América de Cali, na quinta-feira, 13

O alvinegro conta com seu resultado, mais uma derrota do Deportivo La Guaira, da Venezuela, para o Cerro Porteño...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 17:21

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 17:21
Crédito: WASHINGTON ALVES / POOL / AFP
O Atlético-MG pode garantir sua classificação à fase mata-mata da Libertadores ao fim da quarta rodada do Grupo H da competição sul-americana. Os resultados da terceira rodada da chave do alvinegro deu a possibilidade dos mineiros antecipar sua passagem de fase. O empate entre Deportivo La Guaira x América de Cali por 0 x 0, deixou os colombianos na lanterna com apenas um ponto em três partidas. Já o La Guaira, da Venezuela, está com três pontos, sendo três empates. Uma derrota dos venezuelanos para o Cerro na quarta-feira, 12 de maio, e um triunfo do o Galo sobre o América de Cali na próxima quinta-feira, 13, em Barranquilla, novo local do jogo devido aos protestos intensos na Colômbia, chegará a 10 pontos, com três vitórias e um empate, se garante na próxima etapa da competição. Neste cenário, o Cerro Porteño ficaria com sete na vice-liderança, podendo chegar a 13 no máximo, enquanto o La Guaira a nove. O América de Cali também seria eliminado pois poderia fazer apenas sete pontos no total, se vencesse nas duas rodadas finais. Se houver um empate entre La Guaira e Cerro Porteño, a classificação atleticana seria adiada em pelo menos uma rodada, pois os paraguaios iriam a cinco pontos, podendo chegar ao máximo de 11,e enquanto os venezuelanos a 10 pontos, mantendo chances de vaga nas oitavas de final.

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