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futebol

Atlético-MG perde seu principal meia, Nacho Fernández, por lesão muscular

O meia teve constatado estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda, após exame de imagem realizado nesta segunda-feira, 5 de julho...

Publicado em 05 de Julho de 2021 às 18:03

LanceNet

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Publicado em 

05 jul 2021 às 18:03
Crédito: Destaque do Galo nos dois últimos jogos, Nacho ficará fora da equipe por alguns jogos-(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG terá um grande prejuízo em campo. O meia Nacho Fernández está fora dos próximos jogos do time mineiro devido a um estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda, que foi constatado após um exame de imagem realizado nesta segunda-feira, 5 de julho. Nacho já está em tratamento intensivo na fisioterapia do clube. De acordo com a assessoria do jogador, ele não teve ruptura fibrilar e isso pode ajudar na sua recuperação. O meia sentiu o problema no duelo contra o Cuiabá, quando marcou o gol da vitória, por 1 a 0, na Arena Pantanal. Ele foi substituído aos três minutos do segundo tempo com um desconforto na coxa esquerda. O Atlético-MG, como de praxe, não informa o tempo de recuperação de jogadores. Todavia, o meia já está vetado para encarar o Flamengo, nesta quarta-feira, no Mineirão,e dificilmente estará em campo diante do Boca Juniors, dia 13, em Buenos Aires, pela partida de ida das oitavas de final da Libertadores.

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