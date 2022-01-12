Atlético-MG perde para o Mirassol é está eliminado da Copinha

O Mirassol superou o Atlético-MG por 3 a 1, de virada, na tarde desta quarta-feira, 12 de janeiro, no estádio Manezão, em Bálsamo, pela segunda fase da Copinha, e garantiu a classificação do time paulista para a terceira fase da competição de base.

O resultado encerra a campanha irregular do Galinho no torneio, voltando para casa mais cedo, enquanto o Leão segue vivo no campeonato.

Os gols do Mirassol foram marcados por Luís Fernando (contra), Pedro Rinaldi e Danilo. Daniel Borges descontou para os mineiros. Na próxima fase, o Mirassol terá o Sport-PE pela frente. Os perbambucanos eliminaram o Linense e também avançou. A tabela com os jogos da terceira fase deverá ser divulgada em breve pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Mirassol e Sport vão se reencontrar no torneio, pois os dois times se enfrentaram no encerramento da fase de grupos. Os paulistas venceram por 3 a 2 e se classificaram na primeira colocação da chave.