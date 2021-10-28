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Atlético-MG pede liberação de 100% da capacidade do Mineirão para a reta final do Brasileirão

O time mineiro solicitou que a Prefeitura de BH autorizasse a presença de público na capacidade máxima do Gigante da Pampulha...
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Publicado em 

27 out 2021 às 21:03

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 21:03

Crédito: O Galo quer lotar o estádio neste momento decisivo da temporada -(Pedro Souza/Atlético-MG
O Atlético-MG quer encher o Mineirão na reta final do Campeonato Brasileiro. E para contar com o apoio da Massa, pediu à Prefeitura de Belo Horizonte que liberasse a capacidade total do Gigante da Pampulha em seus jogos na capital mineira. O Galo emitiu uma nota e segundo o clube, Alexandre Kalil, prefeito de BH, foi receptivo com o pedido alvinegro e colocará a situação em pauta com o comitê anti-covid da PBH. Atualmente, o Mineirão e os outros estádios de Belo Horizonte podem receber 50% da capacidade total de suas arenas, o que significa 31.000 no Mineirão e 11.500 torcedores no Independência, respectivamente. O Atlético deseja ter mais do que os 30.627 presentes na vitória por 2x1 sobre o Cuiabá, no último domingo, 24, pelo Brasileirão. - O Galo entende que, nesse momento, com a grande maioria da população plenamente vacinada, e os indicadores da doença em queda, é adequado que possa haver jogos com 100% de público, considerando que se trata de ambiente aberto. Nos termos, inclusive, do que ocorrerá em São Paulo, a partir de novembro, e do decreto publicado também hoje, pela Prefeitura do Rio de Janeiro, autorizando jogos com a capacidade total dos estádios. - disse o clube na nota.A expectativa do time mineiro é partir da partida contra o Grêmio, no Mineirão, dia 3 de novembro, o Mineirão esteja com sua capacidade máxima.

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