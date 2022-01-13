Atlético-MG oficializa Antônio Mohamed como o seu novo técnico

Após uma novela e avaliação de vários profissionais, o Atlético-MG tem um novo treinador para 2022. O clube oficializou Antonio "Turco" Mohamed, argentino naturalizado mexicano, como o seu comandante para esta temporada. O clube mineiro fez o anúncio oficial em suas redes sociais e, durante live do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, houve a confirmação do tempo de contrato. Inicialmente, Mohamed ficará no Alvinegro por um ano com possibilidade de renovação por outra temporada.

- Acabamos contratando por um ano com possibilidade de mais um ano, Antônio El Turco Mohamed. Nós fizemos nossas buscas, consultas, entrevistas, nos aprofundamos em características de cada um deles, e, depois de todo esse período, em colegiado, em conjunto de todos, não é escolha de A, B, C, pelo nome do treinador que vai comandar a equipe em 2022 - disse Rodrigo Caetano.

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O novo treinador alvinegro já deu suas primeiras palavras no cargo:

- Feliz por assumir. Agradeço toda a direção, ao presidente. Estou muito animado. Digo à Massa que pode esperar muito esforço, muita garra, dedicação para continuar essa busca por títulos. Estamos muito felizes. Esperamos domingo para chegar em Belo Horizonte para estar com todos os torcedores, a Massa do clube. Estamos muito felizes, vamos nos esforçar nesse tempo para ganhar e melhorar o português. Espero melhorar o português em pouco tempo. Agradecido pela oportunidade e espero estar aí em breve - disse o treinador ao ser anunciado com novo técnico do Galo.As histórias de Atlético e Mohamed se cruzaram em um dos capítulos mais épicos do clube. Em 2013, o argentino era o treinador do Tijuana, adversário do Galo nas quartas de final da Libertadores daquele ano. O Alvinegro eliminou os mexicanos em uma atuação épica do goleiro Victor, sendo campeão posteriormente.

Antonio 'Turco' Mohamed, de 51 anos, estava sem clube desde o fim de 2020, quando deixou o Monterrey-MEX. Além do clube mexicano, ele trabalhou no Huracán-ARG, América-MEX, Celta de Vigo-ESP e Tijuana, também do México. Por estar desempregado, o negócio aconteceu mais facilmente..

El Turco terá uma comissão técnica enxuta, com mais três pessoas na sua equipe. O técnico ficará no lugar de Cuca, que pediu demissão no fim do ano passado alegando questões pessoais. Dessa forma, o Galo encerrou sua saga por um treinador. O clube tentou os portugueses Jorge Jesus e Carlos Carvalhal e o argentino Eduardo Berizzo. Nenhum deles aceitou o convite.