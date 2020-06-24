Atlético-MG oficializa a contratação do atacante Marrony

O atacante já fez exames médicos, avaliações físicas e fisiológicas. Seu acordo com o alvinegro vai até junho de 2025. O novo reforço custou R$ 20 milhões e teve aporte financeira da MRV Engenharia, parceira do clube, para viabilizar o negócio.E MAIS:Agora no Atlético-MG, Marrony cita Cyro Aranha e se declara ao VascoComo Marrony e Keno podem ser fundamentais para a ideia de jogo de Sampaoli no AtléticoTalleres recusa duas propostas do Galo pelo atacante Nahuel BustosApesar de problemas extracampo de Cazares, Sette Câmara diz que deseja renovar o contrato do meiaGalo não constata novos casos de Covid-19. Cazares segue afastadoA apresentação oficial do jogador será nesta quinta-feira, 25, na Cidade do Galo, às 10h. A coletiva será transmitida pela TV Galo, já que a imprensa não terá acesso ao CT. Além de Marrony, o Galo contratou os volantes Léo Sena e Alan Franco, o zagueiro Bueno e o atacante Keno. Em breve deve anunciar o zagueiro Junior Alonso, paraguaio, que pertence ao Lille-FRA. E MAIS:Atlético-MG tem sucesso extra com o Manto da Massa: aumento no número de sócios do Galo na VeiaRestrição a entrada de estrangeiros no Brasil atrasa chegada de Alan Franco ao Galo para o mês de julhoEfeito Sampaoli! Para Tardelli, trabalho do treinador é esperança do Galo ser campeão brasileiroInvestidor do Galo acha inviável volta de Roger Guedes para o BrasilAtlético-MG faz contrato com joia de 16 anos da base e coloca multa rescisória acima dos R$ 360 milhões E MAIS: