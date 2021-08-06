Atlético-MG nunca foi eliminado pelo Flu em mata-matas e confia no histórico para seguir na C. do Brasil

Atlético-MG e Fluminense serão rivais nas quartas de final da Copa do Brasil. Os dois times lutam por uma vaga nas semifinais da competição nacional. O duelo foi definido em sorteio nesta sexta-feira, 6 de agosto, na sede da CBF. O Galo vai fazer o segundo jogo em casa. As partidas estão marcadas para os dias 25 de agosto e 1º de setembro. Quem avançar, vai encarar o vencedor de São Paulo e Fortaleza. As duas equipes terão um embate antes de iniciarem a busca para alcançar as semis da Copa do Brasil. No dia 22 de agosto, se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o Galo vai repetir o confronto em dobro contra um adversário, como aconteceu diante do Bahia, que foi rival alvinegro em três jogos, com intervalo de menos de 15 dias. Galo e Tricolor será apenas a segunda vez na história em que se encaram pelo maior mata-mata nacional. No ano 2000, também pelas quartas de final, o time mineiro levou a melhor sobre o Tricolor. Na ida, no Maracanã, Atlético e Fluminense empataram por 3 a 3. Na volta, novo empate, por 2 a 2, mas como ainda havia o critério de gols fora de casa, o Galo seguiu na competição, sendo eliminado pelo São Paulo nas semifinais. Alvinegro superior ao Tricolor em mata-matas Além da classificação na Copa do Brasil do ano 2000, o Atlético-MG nunca perdeu um confronto eliminatório para o Fluminense na história. Na década de 1990, os dois times se enfrentaram duas vezes pela extinta Copa Conmebol.