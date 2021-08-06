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Atlético-MG nunca foi eliminado pelo Flu em mata-matas e confia no histórico para seguir na C. do Brasil

Galo tem retrospecto superior aos cariocas, rivais das quartas de final do torneio nacional...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 17:53

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 17:53
Crédito: Será apenas o segundo confronto entre os clubes na história da Copa do Brasil-(Lucas Merçon/Fluminense
Atlético-MG e Fluminense serão rivais nas quartas de final da Copa do Brasil. Os dois times lutam por uma vaga nas semifinais da competição nacional. O duelo foi definido em sorteio nesta sexta-feira, 6 de agosto, na sede da CBF. O Galo vai fazer o segundo jogo em casa. As partidas estão marcadas para os dias 25 de agosto e 1º de setembro. Quem avançar, vai encarar o vencedor de São Paulo e Fortaleza. As duas equipes terão um embate antes de iniciarem a busca para alcançar as semis da Copa do Brasil. No dia 22 de agosto, se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Assim, o Galo vai repetir o confronto em dobro contra um adversário, como aconteceu diante do Bahia, que foi rival alvinegro em três jogos, com intervalo de menos de 15 dias. Galo e Tricolor será apenas a segunda vez na história em que se encaram pelo maior mata-mata nacional. No ano 2000, também pelas quartas de final, o time mineiro levou a melhor sobre o Tricolor. Na ida, no Maracanã, Atlético e Fluminense empataram por 3 a 3. Na volta, novo empate, por 2 a 2, mas como ainda havia o critério de gols fora de casa, o Galo seguiu na competição, sendo eliminado pelo São Paulo nas semifinais. Alvinegro superior ao Tricolor em mata-matas Além da classificação na Copa do Brasil do ano 2000, o Atlético-MG nunca perdeu um confronto eliminatório para o Fluminense na história. Na década de 1990, os dois times se enfrentaram duas vezes pela extinta Copa Conmebol.
A primeira vez foi em 1992, quando o Fluminense venceu no Rio de Janeiro, por 2 a 1, mas foi goleado no Mineirão, por 5 a 1 no jogo de volta. Em 1993, pela mesma competição, após dois empates, o Atlético levou a melhor nos pênaltis por 4 a 2. No histórico geral, o time mineiro também supera o rival. Em 95 jogos, foram 37 vitórias do Galo, 30 do Flu e 28 empates.

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