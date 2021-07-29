Atlético-MG negocia parcerias com laboratórios para realizar testes de Covid-19 e ter torcida contra o River

Após se reunir com clubes e autoridades de saúde, a prefeitura de Belo Horizonte (MG) autorizou a volta do público aos estádios da capital mineira. É mais um passo na flexibilização das atividades na cidade, apesar de ainda haver os cuidados pela pandemia da Covid-19. O executivo da capital mineira determinou que o limite de público será de 30% da capacidade dos estádios e com apenas torcedores do time mandante. Para acessar os jogos o torcedor terá de comprovar que está em dia com a vacina anticovid, tendo tomado duas doses ou uma, no caso do imunizante da Jansen. Quem apresentar exame RT-PCR ou teste rápido negativo feito em um intervalo máximo de 72 horas, também poderá adentrar no Mineirão, ou Independência, os estádios da capital. A prefeitura ainda fez as seguintes exigências: os camarotes deverão ficar fechados; todos os portões dos estádios devem ficar abertos; a venda de ingressos deverá ser apenas pela internet, com o nome e telefone de todos os compradores sendo fornecidos. Não haverá transporte público especial para levar os torcedores aos jogos. O Galo quer ter sua torcida e começou a trabalhar para isso, pois no âmbito internacional, a a Conmebol autorizou a presença de público desde que as cidades-sede tenham autorização das suas autoridades. Na semana passada, o Flamengo encarou o Defensa y Justicia com torcedores, em Brasília. Assim, a partida entre Atlético-MG x River Plate, que será disputada no dia 18 de agosto, às 21h30, no Mineirão, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores, pode ter a presença de atleticanos. E, o alvinegro está até negociando com laboratórios da capital mineira para que o seu torcedor tenha benefícios para fazer exames mais baratos e conseguir ir ao estádio. Um comunicado sobre o assunto foi veiculado pelo Galo. Confira O Clube Atlético Mineiro informa que sua diretoria reuniu-se hoje à tarde para tratar exclusivamente da volta dos torcedores aos jogos do Clube, nos termos do protocolo definido pela PBH (Prefeitura de Belo Horizonte).