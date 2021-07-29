Atlético-MG negocia parcerias com laboratórios para realizar testes de Covid-19 e ter torcida contra o River

Após se reunir com clubes e autoridades de saúde, a prefeitura de Belo Horizonte (MG) autorizou a volta do público aos estádios da capital mineira. É mais um passo na flexibilização das atividades na cidade, apesar de ainda haver os cuidados pela pandemia da Covid-19. O executivo da capital mineira determinou que o limite de público será de 30% da capacidade dos estádios e com apenas torcedores do time mandante. Para acessar os jogos o torcedor terá de comprovar que está em dia com a vacina anticovid, tendo tomado duas doses ou uma, no caso do imunizante da Jansen. Quem apresentar exame RT-PCR ou teste rápido negativo feito em um intervalo máximo de 72 horas, também poderá adentrar no Mineirão, ou Independência, os estádios da capital. A prefeitura ainda fez as seguintes exigências: os camarotes deverão ficar fechados; todos os portões dos estádios devem ficar abertos; a venda de ingressos deverá ser apenas pela internet, com o nome e telefone de todos os compradores sendo fornecidos. Não haverá transporte público especial para levar os torcedores aos jogos. O Galo quer ter sua torcida e começou a trabalhar para isso, pois no âmbito internacional, a a Conmebol autorizou a presença de público desde que as cidades-sede tenham autorização das suas autoridades. Na semana passada, o Flamengo encarou o Defensa y Justicia com torcedores, em Brasília. Assim, a partida entre Atlético-MG x River Plate, que será disputada no dia 18 de agosto, às 21h30, no Mineirão, pelo duelo de volta das quartas de final da Libertadores, pode ter a presença de atleticanos. E, o alvinegro está até negociando com laboratórios da capital mineira para que o seu torcedor tenha benefícios para fazer exames mais baratos e conseguir ir ao estádio. Um comunicado sobre o assunto foi veiculado pelo Galo. Confira O Clube Atlético Mineiro informa que sua diretoria reuniu-se hoje à tarde para tratar exclusivamente da volta dos torcedores aos jogos do Clube, nos termos do protocolo definido pela PBH (Prefeitura de Belo Horizonte).
Foi montada uma comissão para cuidar especificamente do tema, cujo objetivo será o de fazer o planejamento da volta do torcedor ao estádio já para o jogo do dia 18 de agosto, pela Copa Libertadores, contra o River Plate, no Mineirão. Por determinação do presidente Sérgio Coelho, o Clube não medirá esforços para que essa operação seja feita da forma mais exemplar possível.
Para isso, a diretoria assumiu a responsabilidade de negociar diretamente com as principais redes laboratoriais da cidade, para evitar fraudes nos testes, e também para que se ofereça a melhor solução de atendimento e preço para os cerca de 16 mil torcedores que poderão ir ao estádio (30% da capacidade do Mineirão, que é de 54 mil pessoas). Nos próximos dias, a comissão vai definir o valor dos ingressos e a logística de venda (que será 100% digital) e da testagem. A despeito da restrição quanto ao número de torcedores, o Clube definiu que os sócios-torcedores terão prerrogativa na compra dos ingressos e que os descontos estabelecidos nos seus planos serão respeitados.