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futebol

Atlético-MG não terá Zaracho, Vargas e Réver na estreia da Libertadores 2022

Os três jogadores nem foram relacionados para o duelo contra o Tolima-COL, nesta quarta-feira, 6 de abril, fora de casa...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 18:14

LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 18:14
O Atlético-MG já está na Colômbia para a estreia do clube na Libertadores 2022, nesta quarta-feira, 6 de abril, às 21h, contra o Deportes Tolima, eko Grupo D da competição. O time mineiro terá três desfalques certos: Réver, Zaracho e Eduardo Vargas, mas contará com Godín. Réver e Zaracho estão de fora por conta de desgastes físicos após os jogos finais do Campeonato Mineiro. Já o problema de Eduardo Vargas é mais sério devido a um quadro de virose, que já havia deixado o atacante fora da final do Estadual contra o Cruzeiro. Outro desfalque é o lateral Dodô que segue afastado do time após cirurgia no joelho.Godín, que também não atuou contra a Raposa por uma dor no joelho direito, se recuperou e foi relacionado para estar com o grupo na Colômbia. O provável Galo para a estreia na Libertadores deve ter: Everson; Mariano (Guga), Nathan Silva, Junior Alonso (Diego Godín) e Guilherme Arana; Allan, Jair e Nacho; Ademir, Hulk e Keno.
Crédito: OchilenovaidemorarmaisumpoucoparavestiracamisaalvinegranaLibertadores-(PedroSouza/Atlético-MG

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