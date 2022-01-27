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futebol

Atlético-MG monitora situação de e Cristian Pavón, do Boca Juniors

O atacante de 26 anos já está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe e o Galo observa o caso de perto...

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 20:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 jan 2022 às 20:25
O atacante Cristian Pavón, do Boca Juniors, está sendo monitorado pelo Atlético-MG e com chances de ser jogador alvinegro no meio do ano. Quem confirmou o interesse e a observação da situação de Pavón pelo Galo foi o diretor de futebol Rodrigo Caetano.
Pavón, de 26 anos, está em fim de contrato com os Xeneizes e já pode assinar um pré-acordo com outra equipe, como prevê a legislação esportiva.
-Difícil falar de jogador que não está aqui. Posso falar dele como jogador, que é uma das grandes promessas do futebol argentino. Por obrigatoriedade, temos que saber que chegou ao fim de prazo de contrato com o Boca. É um jogador que a gente monitora, sim. Mas é só isso que posso falar. Não é jogador nosso. Não temos contrato com ele. Mas é um jogador bastante interessante- disse Caetano em entrevista ao GE.
Cristian Pavón tem o perfil que o Atlético busca no mercado, que possam vir sem que haja grandes investimentos, oferecendo apenas salários e outras benesses parao atleta. Ele joga em todas as funções do ataque. Ele se assemelha, claro que com menos idade, do Vargas. Capacidade de jogar em todas as posições. Um jogador que, quando a gente enfrenta, é um jogador chato de enfrentar-, disse Caetano.
O Boca Juniors está tentando obter algum lucro financeiro, pois com a possibilidade de assinar um pré-contrato, não entraria nenhum valor para o time argentino.
A equipe Xeneize tentou negociar Pavón no final do ano passado com o Cruz Azul, do México, mas o negócio não evoluiu e foi encerrado. Agora, o Galo pode conseguir o atleta sem custos extras para metade da temporada 2022.
Crédito: PavóntempassagenspelaseleçãoargentinaeestásendomonitoradopeloGalo-(Foto:Divulgação/AlejandroPagni/AFP

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