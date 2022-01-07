Atlético-MG mira o atacante Fábio para substituir Diego Costa

O Atlético-MG já está em busca uma recomposição para a saída do atacante Diego Costa. E o primeiro nome da lista alvinegra é de Fábio, de 24 anos, que pertence ao Oeste-SP, mas estava no New York Red Bull, da MLS, liga de futebol dos Estados Unidos. O clube alvinegro já tem negociações avançadas para a chegada do jogador e ficar no lugar de Diego, que rescindiu contrato com o Galo nesta sexta-feira, 7 de janeiro, Fábio seria um investimento baixo, cerca de R$ 180 mil mensais de salário, com potencial de gerar negócios pela sua idade, ainda atrativa para mercados externos. Diego Costa custava aos cofres do Galo cerca de R$ 1,3 milhão por mês. O jogador teve um bom começo no Red Bull, mas teve queda de rendimento, o que não despertou interesse no clube norte-americano em exercer o seu direito de compra. O negócio seria de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) por 50% dos direitos econômicos do jogador, pagos ao Oeste. Fábio foi artilheiro da Série B em 2019, com 15 gols, atuando pelo time paulista. Ainda teve passagem pelo Albiirex Nigata, do Japão. MLS, pelo NY Red Bull, foram sete gols e seis assistências em 30 jogos.