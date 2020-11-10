Atlético-MG marca para o dia 11 de dezembro as eleições do clube

O Atlético-MG oficializou a data da sua próxima eleição presidencial, que irá eleger o mandatário do clube pelos próximos três anos(2021 a 2023), tendo a honra, inclusive, de inaugurar a Arena MRV, futuro estádio do clube, que está previsto para ser entregue em 2022. O pleito no clube será no dia 11 de dezembro, sexta-feira, de 8h às 17h, no auditório do clube Labareda, no bairro Itapoã, na região da Pampulha, na capital mineira. Antes, no dia 30 de novembro, segunda-feira, às 18h30, será votado o orçamento do Atlético para 2021 que também será no Labareda. As chapas que tentarão se eleger ainda estão indefinidas. Nem o atual presidente, Sérgio Sette Câmara, disse se irá tentar a reeleição. Os candidatos podem registrar os nomes até o dia 26 de novembro. Um dos prováveis nomes que concorrerão é do empresário Sérgio Batista Coelho,que conta com o apoio de Rubens Menin, principal parceiro comercial do clube que tem ajudado a bancar reforços para a equipe mineira.