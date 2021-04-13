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futebol

Atlético-MG marca o 'Galo Business Day' para sexta-feira, 16 de abril

O evento será uma demonstração da real situação do clube na parte financeira, que tem uma dívida declarada em mais de R$ 1 bilhão...

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 17:33

LanceNet

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Publicado em 

13 abr 2021 às 17:33
Crédito: Reprodução de internet
A semana no Atlético-MG será de revelações na parte financeira. Se dentro de campo o clube ainda absorve a derrota para o Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, fora dele, existe a expectativa do torcedor de saber como está a saúde monetária do Galo, que tem uma dívida declarada de mais de R$ 1 bilhão. E, para sanar a curiosidade de todos, a diretoria do Atlético-MG vai apresentar os números financeiros do clube e o planejamento estratégico nesta sexta-feira, dia 16 de abril, por videoconferência no evento intitulado "Galo Business Day".- A ideia é compartilhar, com clareza e transparência, os caminhos que a atual gestão pretende seguir , a partir da realidade existente, para que possamos transformar o Galo, nos próximos anos, em potência mundial do futebol e referência em gestão e governança - disse o Sérgio Coelho em carta entregue ao conselho do alvinegro. O "Galo Business Day" é visto pelo Atlético como uma forma inédita no clube e no futebol brasileiro de demonstrar transparência nas ações e contas do clube. Depois da realização do evento aos conselheiros, a direção do Galo deve disponibilizar o vídeo nas plataformas digitais do clube.

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