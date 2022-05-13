Atlético-MG: Manto da massa vende 130 mil unidades e bate recorde

Na última terça-feira (10) o Atlético-MG anunciou a camisa vencedora do Concurso Manto da Massa. De lá para cá, mais de 130 mil unidades da peça foram vendidas, atingindo o limite máximo de entregas para 2022.

A votação do vencedor do Concurso Manto da Massa 2022 foi recorde, batendo mais de 69 mil votos. Com mais de 130 mil unidades vendidas, os fãs só poderão adquirir a camisa com estimativa de entrega apenas para de fevereiro de 2023.Diferente dos dois últimos ganhadores, o design de Will Rios é baseado em uniformes totalmente pretos do Galo. A camisa também traz um conceito de homenagem aos principais feitos da história do Clube Atlético Mineiro por meio de desenhos na camisa. Por regra, ela também é inspirada na criação da Arena MRV, futuro estádio do Galo.