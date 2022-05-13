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futebol

Atlético-MG: Manto da massa vende 130 mil unidades e bate recorde

Compras atingiram o limite de entregas em 2022...

Publicado em 13 de Maio de 2022 às 16:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 mai 2022 às 16:18
Na última terça-feira (10) o Atlético-MG anunciou a camisa vencedora do Concurso Manto da Massa. De lá para cá, mais de 130 mil unidades da peça foram vendidas, atingindo o limite máximo de entregas para 2022.
A votação do vencedor do Concurso Manto da Massa 2022 foi recorde, batendo mais de 69 mil votos. Com mais de 130 mil unidades vendidas, os fãs só poderão adquirir a camisa com estimativa de entrega apenas para de fevereiro de 2023.Diferente dos dois últimos ganhadores, o design de Will Rios é baseado em uniformes totalmente pretos do Galo. A camisa também traz um conceito de homenagem aos principais feitos da história do Clube Atlético Mineiro por meio de desenhos na camisa. Por regra, ela também é inspirada na criação da Arena MRV, futuro estádio do Galo.
Para sócios Galo na Veia, a camisa pode ser adquirida pelo preço de R$ 219,99, enquanto que não sócios poderão comprar por R$ 389,99. De acordo com departamento de negócios do Galo, a previsão de lucro com o projeto era de R$ 11 milhões, estimativa que já foi superada com as 130 mil vendas.
Crédito: UniformefoiomaisvendidodesdeoiníciodoConcurso-Foto:Divulgação/Atlético-MG

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