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futebol

Atlético-MG lança nova coleção de uniformes em evento virtual

O Galo não fará uma live, como ocorreu em 2020, optando por postar vídeos e fotos da nova camisa alvinegra, assinada pela Le Coq...

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 18:44

LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2021 às 18:44
Crédito: Será o terceiro ano seguido de parceria entre o Galo e a Le Coq- (Fotos: Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG lançará a nova coleção de uniformes do clube em um evento virtual, diferentemente do que foi feito em 2020, quando houve uma live. O lançamento será neste sábado, 17 de abril, que será transmitido nas plataformas digitais do clube com postagens de vídeos. O Galo vai apresentar ao seu torcedor a camisa número 1 de jogo, uniformes de goleiro, as roupas de treino e as linhas femininas e de crianças. A camisa 2 e os demais materiais serão lançados em outra data.
Será o terceiro ano seguido da parceria com a francesa Le Coq, que assinará mais uma vez a coleção alvinegra. A opção por um evento online se deve pela pandemia da Covid-19, que segue em progressão no Estado, com o aumento de casos.

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