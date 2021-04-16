Atlético-MG lança nova coleção de uniformes em evento virtual

O Atlético-MG lançará a nova coleção de uniformes do clube em um evento virtual, diferentemente do que foi feito em 2020, quando houve uma live. O lançamento será neste sábado, 17 de abril, que será transmitido nas plataformas digitais do clube com postagens de vídeos. O Galo vai apresentar ao seu torcedor a camisa número 1 de jogo, uniformes de goleiro, as roupas de treino e as linhas femininas e de crianças. A camisa 2 e os demais materiais serão lançados em outra data.