Atlético-MG lança marca para celebrar os 114 anos de existência

O Atlético-MG lançou nesta quinta-feira, 24 de março, a sua logomarca para celebrar o aniversário de 114 anos do clube, que foi fundado no dia 25 de março de 1908. .

O Galo terá muito o que celebrar, além da sua rica história: vem comemorando de forma consecutiva títulos, o que faz crescer ainda mais o amor pelo alvinegro nos seus 114 anos de existência. Só em 2021 o Atlético venceu o Campeonato Brasileiro após 50 anos de jejum, Bicampeonato Mineiro e a a Copa do Brasil, além da Supercopa, vencida este ano. Na festa atleticana estão programados show da dupla sertaneja César Menotti e Fabiano na Arena MRV, que terá a presença de convidados, patrocinadores, operários e pessoas ligadas ao projeto da arena.

O primeiro evento oficial dentro do estádio, que está com metade das obras prontas, será no aniversário do clube, em 25 de março de 2023 quando as traves, marcação das linhas de campo serão instaladas e o primeiro chute a gol será dado. Além disso, está prevista a presença de uma orquestra sinfônica. Cerca de 10 mil pessoas devem participar do evento.