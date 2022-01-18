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Atlético-MG lança livro para celebrar as conquistas de 2021

Publicação contará com fotografias, crônicas e fichas técnicas de todos os jogos da campanha histórica do Galo, que resultou nos títulos do Brasileiro e da Copa do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2022 às 21:31

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 21:31

Um ano para ser lembrado e guardado para sempre. Essa é a premissa do livro "O Brasil é do Galo!", produto oficial que será lançado pelo Atlético-MG, em parceria com a editora Onze Cultural. Os autores são Caio Ducca e Emmerson Maurilio, membros do Centro Atleticano de Memória. A obra tem lançamento previsto para o mês de março de 2022, com edição numerada e personalizada.
Em grande formato, capa dura e 264 páginas, a publicação já conta com uma campanha de pré-venda exclusiva, criada pela editora, na plataforma Kickante.
O ano de 2021 foi um dos mais especiais da história do Galo, que, além de conquistar o Campeonato Mineiro, "sobrou" no Brasileirão e goleou na decisão da Copa do Brasil, também tendo alcançado a semifinal da Libertadores.
A pré-venda foi aberta nesta segunda-feira, sendo disponibilizados 3 mil exemplares na primeira edição.
Entre as recompensas que podem ser adquiridas pelos compradores está a personalização do livro com o nome do torcedor, além de dez exemplares autografados pelo elenco campeão de 2021.
Para participar da campanha de pré-venda, basta acessar o site https://nova.kickante.com.br/pre-venda-coletiva/livro-o-brasil-e-do-galo-atletico-bicampeao-brasileiro.
Crédito: ConquistasdoAtlético-MGem2021serãocelebradasemlivro(Foto:PEDROSOUZA/ATLETICOMG

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