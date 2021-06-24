Atlético-MG lança camisas digitais para serem colecionadas

Em mais uma iniciativa pioneira no futebol latino-americano, o Atlético-MG apresenta a primeira de uma série de 13 camisas históricas em formato NFT, arte digital, que foi desenhada por Flávio Markiewicz, autor do conceito utilizado no "Manto da Massa", e reproduzida em versões 2D e 3D. O NFT é como um certificado digital que indica originalidade e exclusividade a bens digitais, como as artes criadas nas camisas alvinegras. Os NFTs estão se tornando um bem bem valioso, com compras milionárias terem desse tipo de produto. O produto NFT é digital e pode ser usado com imagens, fotos, vídeos, músicas, entre outras coisas, Por ser algo original, a propriedade do produto é individua e pode ser revendido pelo dono. A ação acontece em parceria com a Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, que convidou o Galo como uma das 100 marcas e artistas globais para o lançamento de seu marketplace de NFT’s. A primeira recriação será a camisa utilizada em 1914, ano do primeiro título oficial conquistado pelo Atlético - a Taça Bueno Brandão. Outros uniformes icônicos vão compor o acervo e estarão disponíveis a cada 15 dias, até o mês de dezembro, entre eles estarão: o de 1927, quando o Galo aplicou a goleada de 9x2 em seu rival; o de 1971, ano em que conquistou o Campeonato Brasileiro; e o de 2013, utilizado na vitoriosa campanha da Libertadores da América.