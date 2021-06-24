Atlético-MG lança camisas digitais para serem colecionadas

Em mais uma iniciativa pioneira no futebol latino-americano, o Atlético-MG apresenta a primeira de uma série de 13 camisas históricas em formato NFT, arte digital, que foi desenhada por Flávio Markiewicz, autor do conceito utilizado no "Manto da Massa", e reproduzida em versões 2D e 3D. O NFT é como um certificado digital que indica originalidade e exclusividade a bens digitais, como as artes criadas nas camisas alvinegras. Os NFTs estão se tornando um bem bem valioso, com compras milionárias terem desse tipo de produto. O produto NFT é digital e pode ser usado com imagens, fotos, vídeos, músicas, entre outras coisas, Por ser algo original, a propriedade do produto é individua e pode ser revendido pelo dono. A ação acontece em parceria com a Binance, maior exchange de criptomoedas do mundo, que convidou o Galo como uma das 100 marcas e artistas globais para o lançamento de seu marketplace de NFT’s. A primeira recriação será a camisa utilizada em 1914, ano do primeiro título oficial conquistado pelo Atlético - a Taça Bueno Brandão. Outros uniformes icônicos vão compor o acervo e estarão disponíveis a cada 15 dias, até o mês de dezembro, entre eles estarão: o de 1927, quando o Galo aplicou a goleada de 9x2 em seu rival; o de 1971, ano em que conquistou o Campeonato Brasileiro; e o de 2013, utilizado na vitoriosa campanha da Libertadores da América.
Plínio Signorini, CEO do Atlético, destaca que o Galo está sempre atento aos movimentos do mercado, dentro e fora das quatro linhas. -A busca por inovação é uma das marcas da nossa atual diretoria”, afirma. “Mais uma vez, lançamos um projeto pioneiro entre os clubes sul-americanos.
Serão oferecidas, diariamente, 100 unidades das obras 2D em venda direta, com valores acessíveis, por 30 reais. Já dos modelos 3D serão ofertadas 10 unidades totais, que poderão ser arrematadas via leilão, durante sete dias, com lance mínimo de 100 reais e máximo de 1.000 reais. O colecionador e a colecionadora que completarem as coleções terão benefícios exclusivos. Quem adquirir as 13 camisas na versão 2D ganha mais uma camisa exclusiva em formato NFT, que não será colocada à venda, além de um vídeo de agradecimento de um craque do Galo.
Já o colecionador que adquirir as 13 camisas na versão 3D, além de mais uma camisa exclusiva em formato NFT, ganha também uma camisa oficial 2021 assinada pelo elenco, um vídeo personalizado de agradecimento de um craque do time, além de um ano grátis do plano Galo na Veia Forte e Vingador.
Para adquirir as obras, basta criar uma conta na Binance, no site binance.com/pt-BR/register, colocar fundos em sua carteira e efetivar a transação. A Footcoin.us, originária de Nova Iorque e responsável pelo leilão da obra "2013 - São Victor", é mais uma vez parceira do Galo na emissão dos NFT's.