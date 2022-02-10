futebol

Atlético-MG joga mal, perde para a URT e deixa a liderança do Mineiro

O Galo estava com um time reserva e não resistiu ao time de Patos de Minas, fora de casa...

Publicado em 09 de Fevereiro de 2022 às 23:32

LanceNet

O Atlético-MG não é mais o líder do Campeonato Mineiro. O Galo foi derrotado pela URT por 1 a 0, gol de Derlan, nesta quarta-feira, 9 de fevereiro, pela quinta rodada do Estadual, no Zama Maciel, em Patos de Minas. O time alvinegro perdeu sua invencibilidade no torneio. A equipe alvinegra foi com um time alternativo, mas longe de ser frágil, pois contava com nomes que sempre estão no time principal, como Igor Rabello, Calebe, Rafael, Guga Tchê Tchê e Sasha. Ainda assim, o Galo não fez um bom jogo e acabou sofrendo sua primeira derrota na competição. A equipe do interior saiu da na lanterna ao conseguir seu primeiro triunfo A URT está na 10ª posição, com quatro pontos em cinco partidas. O Trovão Azul teve o segundo jogo sob o comando. Paulo César Catanoce, que assumiu no lugar de Welligton Fajardo.
O Atlético está com 10 pontos, ocupando a vice-liderança, ficando atrás do rival Cruzeiro, que está com 12 pontos na classificação. Próximos jogos​O Atlético-MG fará seu primeiro clássico no Estadual, diante do América-MG, sábado, 12 de fevereiro, às 16h30, no Independência. A URT vai a Nova Limas, no domingo, 13, para encarar ao Villa Nova, às 16h. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA URT 1 X 0 ATLÉTICO-MG Data: 9 de fevereiro de 2022Horário: 21h30(de Brasília)Local: Zama Maciel, Patos de Minas (MG)Árbitro: Marco Aurélio FazekasAssistentes: Leonardo Henrique Pereira e Frederico Soares VilarinhoGol: Derlan, aos 29’-2ºT(1-0)Cartões amarelos: Nininho (URT), Breno Calixto (URT), Jhonathan Moc (URT), Vitor Mendes (ATL), Matheus (URT)
URT (Técnico: Paulo César Catanoce)
Gustavo Silva, Nininho, Breno Calixto, Euller (Yan, aos 16’-2º), Jhonathan Moc, Derlan, Iago, Bruno Camilo (Ferrugem, aos 18’-2ºT), Frank, Cebolinha e Matheus (Jessé, aos 37’-2ºT) ATLÉTICO-MG (Técnico: Antônio Mohamed)
Rafael; Guga, Igor Rabello, Vitor Mendes e Dodô; Tchê Tchê,, Calebe (Guilherme Castilho, aos 34’-2ºT) e Dylan; Savinho (Echaporã, aos 25’-2ºT), Fábio Gomes (Felipe Felício, aos 19’-2ºT) e Eduardo Sasha (Rubens, aos 19’-2ºT).
