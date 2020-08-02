Atlético-MG joga bem, derrota o América-MG e fica a um empate da final do Campeonato Mineiro

Atlético-MG e América-MG repetiram a dose do dia 26 de julho, fazendo um clássico de bom nível, movimentado, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Desta vez, o duelo terminou com vitória alvinegra por 2 a 1, gols de Jair, Nathan, com Ademir descontando para o Coelho. Outra semelhança da partida anterior foi a mudança de postura dos dois times do primeiro para o segundo tempo, com um Galo dominante na etapa inicial, com o Coelho equilibrando no segundo tempo. Porém, a grande diferença do outro duelo é que mesmo com uma queda de ritmo no segundo tempo, o Atlético conseguiu se manter mais estável durante a maior parte do jogo, demonstrando clara evolução. Com o resultado, o Atlético-MG precisará apenas de um empate para chegar à final. Todavia, o confronto não está decidido, pois se o América-MG vencer por um gol de diferença, estará na decisão do Estadual, já que joga por resultados iguais ou com o mesmo saldo de gols. Um Galo dominador​O time de jorge Sampaoli parece ganhar “corpo” a cada partida. O tipo de jogo, sempre com aproximação dos jogadores, dando opção de passe, sem “rifar” a bola, dá indícios de encaixe da equipe. A performance atleticana no primeiro tempo foi sem dar muita margem para reação do América. O Galo ficou com mais de 80% de posse da bola. E o resultado foi o Atlético-MG na frente do placar. Vacilo de Airton, Jair abre o placar O Galo já estava melhor no jogo, mas o Coelho deu uma ajudinha para o zero sair do placar do Mineirão. Em cobrança de falta pelo lado direito, o arqueiro Airton saiu “catando borboleta” e Jair só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro. Um merecido 1 a 0 para o Atlético. Ademir tenta a reação, mas falha na finalização Se o troca de passes do Galo está se ajustando, a defesa ainda precisa de uma coordenação melhor. A marcação “alta” do alvinegro gera espaços para contra-ataques. E o América quase chegou ao gol em um lance com Ademir, que cortou Junior Alonso, mas bateu em cima de Réver. Keno, Arana e Marrony se entendendo bem. Gol de Nathan Guilherme Arana roubou uma bola no meio de campo rolou para Marrony, que cruzou na medida para Nathan, sozinho, marcar o segundo gol atleticano. O Galo segurou o ímpeto do Coelho na etapa inicial. Volta corajosa do América. Ademir diminui O Coelho mudou a postura de jogo no início do segundo tempo e avançou suas linhas de ataque com as entradas de Vitão e Matheusinho. O resultado foi o gol de Ademir em boa trama do ataque americano. O Coelho entrava de novo na partida. Ademir quase empata​O “Fumacinha” do América começou a dar trabalho à defesa do Galo e apareceu cara a cara com Rafael e não marcou o gol de empate graças à intervenção de Réver.