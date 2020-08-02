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Atlético-MG joga bem, derrota o América-MG e fica a um empate da final do Campeonato Mineiro

O clássico mineiro foi muito disputado, equilibrado, mas desta vez o Galo saiu com a vitória no confronto com o Coelho, que se vencer o jogo de volta por 1 a 0 se classifica...
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Publicado em 

02 ago 2020 às 18:00

Publicado em 02 de Agosto de 2020 às 18:00

Crédito: Galo e Coelho-fizeram outro duelo equilibrado no Mineiro. Ao time alvinegro, um empate basta para chegar à decisão do Estadual-(Mourão Panda/América-MG
Atlético-MG e América-MG repetiram a dose do dia 26 de julho, fazendo um clássico de bom nível, movimentado, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. Desta vez, o duelo terminou com vitória alvinegra por 2 a 1, gols de Jair, Nathan, com Ademir descontando para o Coelho. Outra semelhança da partida anterior foi a mudança de postura dos dois times do primeiro para o segundo tempo, com um Galo dominante na etapa inicial, com o Coelho equilibrando no segundo tempo. Porém, a grande diferença do outro duelo é que mesmo com uma queda de ritmo no segundo tempo, o Atlético conseguiu se manter mais estável durante a maior parte do jogo, demonstrando clara evolução. Com o resultado, o Atlético-MG precisará apenas de um empate para chegar à final. Todavia, o confronto não está decidido, pois se o América-MG vencer por um gol de diferença, estará na decisão do Estadual, já que joga por resultados iguais ou com o mesmo saldo de gols. Um Galo dominador​O time de jorge Sampaoli parece ganhar “corpo” a cada partida. O tipo de jogo, sempre com aproximação dos jogadores, dando opção de passe, sem “rifar” a bola, dá indícios de encaixe da equipe. A performance atleticana no primeiro tempo foi sem dar muita margem para reação do América. O Galo ficou com mais de 80% de posse da bola. E o resultado foi o Atlético-MG na frente do placar. Vacilo de Airton, Jair abre o placar O Galo já estava melhor no jogo, mas o Coelho deu uma ajudinha para o zero sair do placar do Mineirão. Em cobrança de falta pelo lado direito, o arqueiro Airton saiu “catando borboleta” e Jair só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro. Um merecido 1 a 0 para o Atlético. Ademir tenta a reação, mas falha na finalização Se o troca de passes do Galo está se ajustando, a defesa ainda precisa de uma coordenação melhor. A marcação “alta” do alvinegro gera espaços para contra-ataques. E o América quase chegou ao gol em um lance com Ademir, que cortou Junior Alonso, mas bateu em cima de Réver. Keno, Arana e Marrony se entendendo bem. Gol de Nathan Guilherme Arana roubou uma bola no meio de campo rolou para Marrony, que cruzou na medida para Nathan, sozinho, marcar o segundo gol atleticano. O Galo segurou o ímpeto do Coelho na etapa inicial. Volta corajosa do América. Ademir diminui O Coelho mudou a postura de jogo no início do segundo tempo e avançou suas linhas de ataque com as entradas de Vitão e Matheusinho. O resultado foi o gol de Ademir em boa trama do ataque americano. O Coelho entrava de novo na partida. Ademir quase empata​O “Fumacinha” do América começou a dar trabalho à defesa do Galo e apareceu cara a cara com Rafael e não marcou o gol de empate graças à intervenção de Réver.
Ele voltou! O VAR interfere em lance de impedimento​O VAR interviu no jogo, de forma correta, ao anular o gol de Marrony, que cabeceou sozinho na área americana após uma dividida de Guga com Juninho. Seria o terceiro gol do Atlético.
Reação parecida com a do primeiro clássico​O América-MG, assim como no jogo do dia 26 de julho, voltou melhor para o segundo tempo, segurando o Atlético em vários momentos. Mas, o time de Lisca só buscou melhor sorte na partida por estar atrás no placar. Não “propôs” o jogo quando estava 0 a 0. Já o Galo vive outra “síndrome do segundo tempo”, quando o time cai de produção e fica a mercê do ataque rival.
Marrony perde a chance de “matar” o jogo​O jovem atacante ficou na marca do pênalti, arrumou o corpo, fez pose, mas na hora de finalizar, mandou por cima do gol de Airton.
Duelo de volta​A decisão de quem irá a final do Campeonato Mineiro será na quarta-feira, 5 de agosto, às 21h30, no Independência, que terá rodada dupla. Antes, às 16h, Tombense e Caldense, farão a outra semifinal que indicará quem disputará o título Estadual de 2020. FICHA TÉCNICA​ATLÉTICO-MG 2 x 1 AMÉRICA-MGData-hora: 2 de agosto de 2020, às 16h(De Brasília)Estádio: Mineirão, Belo Horizonte(MG)Árbitro: Ronei Cândido AlvesAssistentes: Marcus Vinicius Gomes e Felipe Alan Costa de OliveiraCartões amarelos: Zé Ricardo(AME),Sampaoli(Téc/ATL), Jair(ATL), Guilherme Arana(ATL), Ademir(AME), Geovane(AME), Lisca(Téc/AME)Cartões vermelhos:Gols: Jair, aos 19’-1ºT(1-0), Nathan, aos 40’-1ºT(2-0), Ademir, aos 5’-2ºT(2-1)
Atlético-MG: Rafael; Guga(Maílton, aos 33’-2ºT), Junior Alonso, Réver e Guilherme Arana; Allan, Jair(Hyoran, aos 8’-2ºT) e Nathan; Savarino(Otero, aos 33’-2ºT), Keno(Marquinhos, aos 20’-2ºT) e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli América-MG: Airton; Leandro Silva(Léo Passos, aos 40’-2ºT), Eduardo Bauermann, Messias e Sávio(Matheusinho-intervalo); Zé Ricardo(Geovane, aos 28’-2ºT), Juninho, João Paulo e Alê; Felipe Augusto(Vitão-intervalo) e Ademir(Diego Ferreira, aos 28’-2ºT). Técnico: Lisca

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