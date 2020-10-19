Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Atlético-MG já vendeu mil cadeiras cativas e 81% dos camarotes do seu estádio, a Arena MRV
futebol

Atlético-MG já vendeu mil cadeiras cativas e 81% dos camarotes do seu estádio, a Arena MRV

O clube está perto de conseguir as receitas que deseja para incrementar o orçamento das obras da sua arena, prevista para 2022...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 out 2020 às 18:21

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 18:21

Crédito: O Galo destinou pouco mais de 4 mil assentos cativos para o seu torcedor, que poderá usá-los durante 15 anos-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG teve duas boas notícias relacionadas ao seu estádio, a Arena MRV, nesta segunda-feira, 19 de outubro: a venda de mil cadeiras cativas em menos de 48h de um total 4592 mil unidades.
A segunda boa nova para o estádio do Galo é a comercialização de 81% dos camarotes disponibilizados pelo clube. Foram 66 unidades vendidas de um total de 81 disponíveis.
Se todos os camarotes forem vendidos, o Galo irá arrecadar R$ 81.590.000,00. No caso das cadeiras, o clube espera obter mais de R$ 100 milhões. As cativas custam R$ 40.980,00, o local mais caro e R$ 30.980,00 para outro setor. Os valores podem ser divididos em até 60 vezes. A Arena MRV quer conseguir com a vendas dos locais cerca de R$ 200 milhões, o que irá ajudar a amortizar os R$ 560 milhões da obra do estádio,que sofreu um acréscimo nos custos. Empresas interessadas nos camarotes​Diversas empresas já demonstraram interesse na aquisição dos espaços Vip's dos camarotes da Arena MRV. Os espaços podem ser utilizados por 15 anos pelo usuário que o adquirir. Os os valores variam de local, tendo 14 tipos de faixas de preços, dependendo da localização e visão de campo. Os camarotes mais caros , que ficam no centro do gramado, custam R$ 1.950.000,00, e possuem 30 lugares cada. Os mais baratos, atrás de um dos gols, sai ao custo de R$ 807.500,00. Há ainda os locais que cabem até 17 torcedores, que custam entre R$ 47,5 mil a R$ 65 mil. A compra do espaço ViP pode ser dividido em 20 vezes pelos interessados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1
Imagem de destaque
Alcolumbre destrava indicação de Messias para o STF, e sabatina é marcada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados