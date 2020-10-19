Atlético-MG já vendeu mil cadeiras cativas e 81% dos camarotes do seu estádio, a Arena MRV

Se todos os camarotes forem vendidos, o Galo irá arrecadar R$ 81.590.000,00. No caso das cadeiras, o clube espera obter mais de R$ 100 milhões. As cativas custam R$ 40.980,00, o local mais caro e R$ 30.980,00 para outro setor. Os valores podem ser divididos em até 60 vezes. A Arena MRV quer conseguir com a vendas dos locais cerca de R$ 200 milhões, o que irá ajudar a amortizar os R$ 560 milhões da obra do estádio,que sofreu um acréscimo nos custos. Empresas interessadas nos camarotes​Diversas empresas já demonstraram interesse na aquisição dos espaços Vip's dos camarotes da Arena MRV. Os espaços podem ser utilizados por 15 anos pelo usuário que o adquirir. Os os valores variam de local, tendo 14 tipos de faixas de preços, dependendo da localização e visão de campo. Os camarotes mais caros , que ficam no centro do gramado, custam R$ 1.950.000,00, e possuem 30 lugares cada. Os mais baratos, atrás de um dos gols, sai ao custo de R$ 807.500,00. Há ainda os locais que cabem até 17 torcedores, que custam entre R$ 47,5 mil a R$ 65 mil. A compra do espaço ViP pode ser dividido em 20 vezes pelos interessados.