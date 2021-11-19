Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Atlético-MG já fala em renovação de contrato do atacante Hulk

O presidente do clube, Sérgio Coelho, revelou que há uma cláusula de prorrogação do vinculo do jogador com o alvinegro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 nov 2021 às 17:32

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 17:32

O atacante Hulk chegou no início de 2021 ao Atlético-MG e conquistou respeito do clube e da torcida, sendo jogador mais valioso da equipe na temporada. E, a parceria entre Galo e Hulk está prestes a ser estendida. O jogador deve seguir no time mineiro pelo menos até o fim de 2023. E a revelação da quase renovação do acordo com Hulk foi feita pelo presidente do clube, Sérgio Coelho, durante evento na Arena MRV, futura casa do Galo. O atacante assinou contrato até o fim de 2022, mas há com cláusula de ampliação do vínculo por mais uma temporada.
O presidente explicou que no contrato de Hulk prevê acionamento de renovação automática de 2022 para 2023 se o jogador fizer 20 partidas na próxima temporada. A informação não tinha precisão total e foi retificada pela assessoria do clube. Todavia, Hulk se mostrou um jogador muito presente entre os titulares, entrando em campo 61 vezes, marcando 27 gols e dando 12 assistências. - Nós fizemos, para que todos saibam, fizemos o contrato com o Hulk até o fim de 2022. Tendo uma cláusula que, se ele jogar, pelo menos, ao que me parece 20 partidas, estaria renovado automaticamente até 2023. Então, a gente entende que até o fim de 2023, o Hulk será jogador do Galo - disse Sérgio Coelho, à Web Rádio Galo.O Atlético-MG, por meio da assessoria de comunicação, se pronunciou sobre o assunto, explicando a fala do presidente: -Sobre as declarações do presidente Sérgio Coelho, na noite desta quinta-feira, 18/11, acerca do contrato do atacante Hulk, o Clube esclarece que: 1) O atleta tem contrato vigente até dezembro de 22, cujas cláusulas estão em regime de confidencialidade; 2) O contrato prevê que, atingida determinada meta, o mesmo será renovado, automaticamente, até o final de 23; 3) Não houve nenhuma nova negociação com o atacante; os pontos citados nos itens 1 e 2, acima, já faziam parte do contrato original entre Clube e Atleta; 4) Por fim, o Atlético esclarece que o Clube, sua diretoria, atletas e comissão técnica estão focados na temporada 2021 e nos jogos decisivos que ainda restam-dizia o comunicado.
Crédito: Hulkdeveterseucontratoampliadoatéofimde2023-(Foto:PedroSouza/Atlético

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O 'pulo do gato": por que esperar pelos juros baixos pode custar caro
Imagem de destaque
Navios que não chegam: omissão de escala passa a ser objeto de responsabilização
Imagem de destaque
Lélia Salgado: a trajetória da capixaba que criou a exposição “Amazônia”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados