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Atlético-MG investiga possível irregularidade de ex-diretor financeiro de Kalil e Nepomuceno

Carlos Fabel teria recebido dinheiro por meio de três empresas distintas, segundo relatório da consultoria contrada pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 13:23

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 13:23

Crédito: Carlos Fabel foi diretor financeiro nas gestões de Daniel Nepomuceno e Alexandre Kalil-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG está fazendo uma auditoria interna para averiguar possíveis irregularidades financeiras em gestões anteriores do clube e um caso já está vindo à tona: há indícios de pagamentos indevidos ao ex-diretor financeiro Carlos Fabel, que ocupou o cargo no clube em 2009 e 2017. Um relatório da Kroll, empresa contratada para fazer uma “varredura” nas contas e ações do Galo, que também atuou no Cruzeiro, fez o clube parar de pagar as parcelas da rescisão contratual do ex-dirigente, que recebeu uma contranotificação para receber de volta valores em prazo de até cinco dias úteis. A informação foi publicada inicialmente pelo GE e L!. De acordo com o levantamento da Kroll, Carlos Fabel recebeu pagamentos por meio de três empresas diferentes,sendo o proprietário de todas, totalizando R$ 1,7 milhão, que são reivindicados pelo clube. Carlos Fabel foi foi diretor financeiro do Atlético-MG nas gestões dos presidentes Alexandre Kalil e Daniel Nepomuceno, recebendo pelo tempo de trabalho no Atlético R$ 15,8 milhões líquidos, ou R$ 152 mil mensais.
O Atlético-MG se posicionou no caso, mas falará somente depois do prazo que achar conveniente, como disse em nota. -Como amplamente já divulgado pela imprensa, o Atlético contratou empresas de auditoria, que estão traçando uma radiografia do clube, incluindo as gestões passadas e a atual. Portanto, se necessário e quando pertinente for, o clube fará os devidos encaminhamentos-disse o clube.

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