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futebol

Atlético-MG investe no jovem Ruan Nascimento, ex-Vitória-BA

O atacante, de 20 anos vem por empréstimo até o fim do ano e será aproveitado inicialmente na equipe sub-20...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 15:33

LanceNet

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Publicado em 

10 mai 2021 às 15:33
Crédito: Ruan Nascimento vai reforçar a base alvinegra até o final de 2021-(Divulgação/Vitória-BA
O Atlético-MG acertou com o atacante Ruan Nascimento, de 20 anos, para servir, inicialmente, ao time sub-20. O jogador, de 20 anos, virá do Vitória-BA por empréstimo até o fim do ano. Ruan já está a caminho do Galo e chega ao clube mineiro com os valores dos seus direitos fixados. Ojovem avante fez parte de um acordo do time mineiro com os baianos, que ficarão com o atacante Guilherme Santos, artilheiro do Brasileiro Sub-20 do ano passado, que foi cedido ao Leão por empréstimo até o fim do ano. Ruan Nascimento é oriundo das categorias de base do Vitória-BA e estava sendo aproveitado na equipe principal, sendo utilizado com frequência pelo técnico Rodrigo Chagas. Em 2021, fez oito jogos e marcou um gol peoo time da Boa Terra.

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