Atlético-MG investe no jovem Ruan Nascimento, ex-Vitória-BA

O Atlético-MG acertou com o atacante Ruan Nascimento, de 20 anos, para servir, inicialmente, ao time sub-20. O jogador, de 20 anos, virá do Vitória-BA por empréstimo até o fim do ano. Ruan já está a caminho do Galo e chega ao clube mineiro com os valores dos seus direitos fixados. Ojovem avante fez parte de um acordo do time mineiro com os baianos, que ficarão com o atacante Guilherme Santos, artilheiro do Brasileiro Sub-20 do ano passado, que foi cedido ao Leão por empréstimo até o fim do ano. Ruan Nascimento é oriundo das categorias de base do Vitória-BA e estava sendo aproveitado na equipe principal, sendo utilizado com frequência pelo técnico Rodrigo Chagas. Em 2021, fez oito jogos e marcou um gol peoo time da Boa Terra.