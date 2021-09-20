Atlético-MG inicia vendas para o duelo de volta contra o Palmeiras

O Atlético-MG iniciou as vendas de ingresso para o duelo de volta entre Atlético-MG e Palmeiras pela semifinal da Copa Libertadores, no dia 28 de setembro, às 21h30, no Mineirão. A partida de ida será terça-feira, 21, em São Paulo, às 21h30. O jogo será o primeiro após a Prefeitura de Belo Horizonte liberar novamente a presença de público nos estádios da capital mineira. A regra básica de 30% da capacidade das arenas está mantida, além de outras regras dos protocolos de saúde anti-covid. Confira os detalhes abaixo. Os sócios GNV Forte e Vingador, GNV Preto e GNV Prata poderão comprar o ingresso, com o respectivo desconto, e mais uma entrada adicional com 50% de desconto. Preços (já com descontos)Laranja Superior GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 147,00GNV Prata: R$ 189,00GNV Branco / GNV Clubes: R$ 210,00Ingresso Adicional: R$ 210,00Não Sócio: R$420,00Laranja Inferior GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 147,00GNV Prata: R$ 189,00GNV Branco / GNV Clubes: R$ 210,00Ingresso Adicional: R$ 210,00Não Sócio: R$420,00Amarelo Superior GNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 147,00GNV Prata: R$ 189,00GNV Branco / GNV Clubes: R$ 210,00Ingresso Adicional: R$ 210,00Não Sócio: R$420,00Amarelo InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 147,00GNV Prata: R$ 189,00GNV Branco / GNV Clubes: R$ 210,00Ingresso Adicional: R$ 210,00Não Sócio: R$420,00Vermelho SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 182,00GNV Prata: R$ 234,00GNV Branco / GNV Clubes: R$ 260,00Ingresso Adicional: R$ 260,00Não Sócio: R$520,00Vermelho InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 182,00GNV Prata: R$ 234,00GNV Branco / GNV Clubes: R$ 260,00Ingresso Adicional: R$ 260,00Não Sócio: R$520,00Roxo SuperiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 217,00GNV Prata: R$ 279,00GNV Branco / GNV Clubes: R$ 310,00Ingresso Adicional: R$ 310,00Não Sócio: R$620,00Roxo InferiorGNV Preto e GNV Forte e Vingador: R$ 252,00GNV Prata: R$ 324,00GNV Branco / GNV Clubes: R$ 360,00Ingresso Adicional: R$ 360,00Não Sócio: R$720,00Venda20/9 (21h): GNV Preto e GNV Forte e Vingador (65% de desconto)21/9 (21h): GNV Prata (55% de desconto)22/9 (21h): GNV Branco / GNV Clubes (50% de desconto)23/9 (9h): Compradores de Camarotes e Cadeiras da Arena MRV (sem desconto)23/9 (21h): Não sócios (sem desconto) Informações de acesso ao estádioAbertura da esplanada: 18h30Abertura dos portões de acesso ao interior do estádio: 19h30De acordo com o novo protocolo da PBH para jogos de futebol profissional, os portões de acesso à esplanada serão fechados uma hora antes do início da partida, portanto, às 20h30.Está permitida a venda de bebidas alcoólicas tanto na esplanada como no interior do estádio, até o intervalo do jogo.Regras para acesso do torcedor ao estádio