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futebol

Atlético-MG inicia venda das cadeiras cativas da Arena MRV no dia 17 de outubro

O valor dos assentos deve girar entre R$ 30 mil e R$ 40 mil, e quem comprar terá o direito de usá-las por 15 anos. Sócios terão prioridade....
LanceNet

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Publicado em 

09 out 2020 às 18:04

Publicado em 09 de Outubro de 2020 às 18:04

Crédito: A Arena MRV vai destinar quase 10% da sua capacidade para a venda de cadeiras cativas-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG está dando outro passo para rentabilizar seu estádio, a Arena MRV, com a venda de cadeiras cativas. O clube mineiro vai usar 10% da capacidade do futuro estádio para ofertar aos torcedores assentos exclusivos para os jogos do Galo. Cerca de 4592 cadeiras cativas serão comercializadas a partir da próxima semana, com previsão de receitas, caso todas sejam vendidas, na casa dos R$ 100 milhões. Os sócios-torcedores terão prioridade para adquirir as cadeiras cativas da Arena MRV. O valor deve girar entre R$ 30 mil e R$ 40 mil, e quem comprar terá o direito de usá-las por 15 anos. Há uma taxa anual de R$ 200,00, cobrada após um ano da inauguração do estádio. A comunicação da Arena MRV informou que os sócios Galo na Veia Preto podem comprar as cadeiras no dia 17 de outubro. Em seguida, os torcedores que possuem o GNV Prata, poderão comprar a cadeira no dia 20/10 e o GNV Branco em 23/10. Os não-sócios só terão acesso à venda do dia 26 de outubro. As cadeiras vão ser comercializadas em "grupos", com preços diferentes. A venda das cativas da Arena MRV se tornou vital para o seguimento da obra, que passou de R$ 410 milhões para R$ 560 milhões nos custos de construção. O Galo ainda pretende arrecadar mais dinheiro que custeie o empreendimento atleticano, que deverá ser entregue em 2022.

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