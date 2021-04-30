Atlético-MG informa que Rafael terá de ser operado pela lesão no ombro

O goleiro Rafael, do Atlético-MG, que sofreu uma lesão no ombro direito, será submetido a um procedimento cirúrgico O clube informou que o problema no jogador exigiu a intervenção cirúrgica. Rafael sofreu a luxação no duelo contra o Athletic, pelo Estadual e após exames, foi constatado uma lesão no local que o deixará de fora dos gramados de quatro a seis meses. Apesar da lesão de Rafael, que hoje é reserva da equipe, o Atlético-MG avisou que não irá contratar outro jogador para a posição. O goleiro fez quatro jogos este ano, todos com a equipe reserva do alvinegro.