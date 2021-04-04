Atlético-MG informa que o volante Jair sofreu nova lesão muscular

O Atlético-MG informou na tarde deste domingo, 4 de abril, que o volante Jair sentiu um problema muscular , desfalcando a equipe mineira nos próximos jogos do Galo. O jogador sentiu dores no sábado, 3, fez exames de imagens e teve constatada uma pequena lesão muscular na coxa direita. Jair, com histórico de lesões no Atlético, já não tinha sido relacionado para o jogo com a Caldense, na quinta-feira, 1º, ficando em BH para recondicionamento e reforço muscular. O único jogo de Jair na temporada como titular foi na estreia de Cuca no Campeonato Mineiro contra o Coimbra, atuando 60 minutos. O Galo segue tendo dificuldades em utilizar outros jogadores como Réver e Tardelli, que também estão se recuperando fisicamente. O zagueiro está com incômodo no joelho e ainda não estreou na temporada, enquanto o atacante está com uma lesão na coxa direita.