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futebol

Atlético-MG informa que o volante Jair sofreu nova lesão muscular

O jogador se queixou de dores na coxa direita. Após exames de imagens, feitas no sábado,3 de abril,  ficou constatada uma pequena lesão muscular....

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 16:02

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 16:02
Crédito: Jair se lesionou mais uma vez e desfalcará o Atlético-MG-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG informou na tarde deste domingo, 4 de abril, que o volante Jair sentiu um problema muscular , desfalcando a equipe mineira nos próximos jogos do Galo. O jogador sentiu dores no sábado, 3, fez exames de imagens e teve constatada uma pequena lesão muscular na coxa direita. Jair, com histórico de lesões no Atlético, já não tinha sido relacionado para o jogo com a Caldense, na quinta-feira, 1º, ficando em BH para recondicionamento e reforço muscular. O único jogo de Jair na temporada como titular foi na estreia de Cuca no Campeonato Mineiro contra o Coimbra, atuando 60 minutos. O Galo segue tendo dificuldades em utilizar outros jogadores como Réver e Tardelli, que também estão se recuperando fisicamente. O zagueiro está com incômodo no joelho e ainda não estreou na temporada, enquanto o atacante está com uma lesão na coxa direita.

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