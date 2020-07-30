Atlético-MG goleia o Patrocinense no Mineirão e garante a vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro

Crédito: O Galo fez o seu papel bem e confirmou sua ida às semifinais do Estadual de Minas Gerais-(Bruno Cantini/Atlético-MG

Sem sustos, o Atlético-MG goleou o Patrocinense por 4 a 0 e se garantiu nas semifinais do Campeonato Mineiro. Os gols foram marcados por Nathan, Guilherme Arana, Savarino e Pedro Rosa, contra. Com o resultado, o alvinegro ficou na terceira colocação com 22 ´pontos e terá na fase seguinte outros clássicos contra o América-MG, que terminou a fase de classificação na segunda posição, com 25 pontos, um a menos do que a melhor equipe do campeonato até aqui: o Tombense, com 26 pontos.

O Galo fez um jogo seguro, sem sustos, mesmo tendo o equatoriano Alan Franco expulso. Nesta jornada do Atlético, Jorge Sampaoli experimentou mais e fez cinco alterações no time, algo que não ocorreu no clássico contra o América, empate por 1 a 1.

O time de Sampaoli fez o jogo em ritmo de treino, já que o rival havia remontado seu time com menos de 20 dias para os dois jogos finais da competição estadual. O resultado foi justo e ainda ao treinador a chance de ver em ação mais jogadores.

O time de Patrocínio ficou na oitava colocação e disputará o Troféu Inconfidência, entre equipes da sexta até a 10ª colocação do campeonato. A permanência na primeira divisão pode ser comemorada pelo Patrocinense, pois foi o primeiro time a desmontar seu elenco no início da pandemia do coronavírus, e ainda assim, conseguiu se manter na elite mineira para 2021. Atlético-MG e América-MG se enfrentam já no fim de semana, domingo, 2 de agosto, para a partida de ida das semifinais do Campeonato Mineiro. O Coelho jogará a decisão por dois resultados iguais por ter melhor campanha do que o alvinegro.