Atlético-MG goleia o Grêmio pelo Brasileiro sub-20

Com atuação arrasadora no primeiro tempo, o Atlético-MG goleou o Grêmio por 4 a 1, na tarde desta quinta-feira (15), no estádio das Alterosas, no SESC Venda Nova. A partida foi válida pela 6ª rodada do Brasileiro Sub-20.
Guilherme abriu o placar aos 13 minutos, completando cruzamento de Giovani pela esquerda. Aos 22, Guilherme retribuiu a assistência para Giovani marcar de cabeça: 2 x 0.
O terceiro gol aconteceu aos 37 minutos, quando Echaporã recebeu a bola na área e chutou no canto direito do goleiro.
Aos 41, após cruzamento pela esquerda, Giovani mergulhou de cabeça para fazer o quarto e último gol atleticano na partida.
Com a vitória sobre o time gaúcho, o Atlético-MG chegou a dez ponto e subiu para o 8º lugar na tabela de classificação do torneio, que é disputado pelos 20 times melhores colocados no Ranking Nacional de Clubes de 2019.O GrÊmio caiu para a 17ª posição na classificação, com cinco pontos.
Na próxima rodada, domingo (18), o adversário será o Athletico-PR, às 15h, no CT do Caju, em Curitiba. No decorrer do jogo, entraram Rian, Pedro Henrique, Rubens e Matheus Campos.
Fórmula de disputa - Nesta primeira fase, os clubes se enfrentam em turno único e os oito primeiros colocados se classificam para as quartas de final, que terão jogos de ida e volta. A decisão está marcada para o dia 23 de janeiro (sábado) de 2021. Confira a tabela do Galinho:1ª rodada – 23/09 - Botafogo 3 x 3 Atlético-MG – CEFAT2ª rodada – 27/09 - Atlético-MG 1 x 1 Corinthians – SESC Venda Nova3ª rodada – 01/10 - Vasco 1 x 1 Atlético-MG – Nivaldo Pereira4ª rodada – 04/10 - Atlético-MG 1 x 1 Ceará – SESC Venda Nova5ª rodada – 10/10 - Sport 0 x 1 Atlético-MG – Arena Pernambuco6ª rodada – 15/10 - Atlético-MG 4 x 1 Grêmio – SESC Venda Nova7ª rodada – 18/10 – 15h - Athletico-PR x Atlético-MG – CT do Caju8ª rodada – 25/10 – 20h30 - Atlético-MG x Chapecoense – SESC Venda Nova9ª rodada – 31/10 – 15h - América-MG x Atlético-MG – SESC Venda Nova10ª rodada – 04/11 – 15h - Atlético-MG x Vitória – SESC Venda Nova11ª rodada – Palmeiras x Atlético-MG12ª rodada – Atlético-MG x Santos13ª rodada – Bahia x Atlético-MG14ª rodada – Atlético-MG x Flamengo15ª rodada – Atlético-MG x Goiás16ª rodada – Internacional x Atlético-MG17ª rodada – Atlético-MG x Fluminense18ª rodada – São Paulo x Atlético-MG19ª rodada – Atlético-MG x Cruzeiro