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futebol

Atlético-MG ficará sem Godín, Vargas e Arana nas semifinais do Mineiro

O trio foi convocado para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo e defenderão Uruguai, Chile e Brasil ...
LanceNet

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Publicado em 

15 mar 2022 às 16:48

Publicado em 15 de Março de 2022 às 16:48

O Atlétio-MG terá problemas para as semifinais do Campeonato Mineiro. O Galo ficará sem três dos seus principais jogadores para os duelos, que provalvelmente serão contra a Caldense.
O atacante Eduardo Vargas, o lateral Guilherme Arana e o zagueiro Diego Godin foram convocado pelas seleções chilena, brasileira e uruguaia para as duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo, marcadas para os dias 24 e 29 de março. Os jogos das semifinais do Campeonato Mineiro estão previstos para acontecerem nos dias 23 e 27 de março, o que impedirá a presença dos três em campo.
O técnico Antonio Mohamed pode perder além de Vargas , Godín e Arana, o atacante Savarino, nome provável na lista da Venezuela. O zagueiro Junior Alonso, que voltou ao Galo por empréstimo , também será desfalque nas semifinais, pois foi convocado pela seleção paraguaia.
Crédito: GodínéumdosconvocadosdoGaloparaseleçõesquedisputamaseliminatóriasparaaCopadoMundodoCatar-(PedroSouza/Atlético-MG

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