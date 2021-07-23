Atlético-MG fica perto de fechar negócio para ter o atacante Ademir, do América-MG

O Atlético-MG pode concretizar nos próximos dias seu primeiro reforço para a temporada 2022. Trata-se do atacante Ademir que atualmente defende o América-MG. O jogador tem contrato com o Coelho até o fim do ano, mas já pode assinar um pré-acordo com outra equipe, pois seu vínculo com a equipe americana vai até dezembro. Tanto o atleta, quanto o jogador avançaram nas negociações e o anúncio pode sair nos próximos dias. O América-MG não quer perder Ademir de graça e pode ter uma negociação entre os clubes para que ele saia agora e haja uma compensação financeira para o Coelho. O jogador não irá renovar com o América-MG, mesmo com uma proposta do clube para ele ficar mais uma temporada no time americano, ficando inclusive com parte dos seus direitos econômicos. Ademir está com 26 anos e fez um grande ano de 2020 com a camisa do América-MG, ajudando o time voltar à Série A e chegar às semifinais da Copa do Brasil. O bom futebol gerou interesse do Palmeiras, mas não o negócio não vingou.