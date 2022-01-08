Atlético-MG fica perto de confirmar o zagueiro uruguaio Diego Godin

O Atlético-MG está muito perto de confirmar a contratação do zagueiro uruguaio Diego Godín, de 35 anos. O Galo e o jogador já acertaram as bases salariais e o tempo de contrato para ele vir jogar em Minas Gerais. O anúncio oficial ainda não foi feito, pois a rescisão do defensor com o Cagliari-ITA não foi concluída, o que deve ocorrer nos próximos dias.

A informação veiculada pelo jornalista Moisés Llorens, da ESPN Espanha, e confirmada pelo L!. O veterano vai ter contrato de um ano com o Atlético, podendo ser renovado por outra temporada. O alvinegro conseguiu superar equipes do México e Espanha para fechar o acordo com o defensor, capitão a Celeste Olímpica, tendo jogadado três Copas do Mundo por seu país.

A rescisão entre Godín e o Cagliari não foi oficializada, pois o jogador está em atrito com a direação do clube italiano, que o criticou após uma derrota do time para a Udinese, por 4 a 0. Godin nem está treinando na Itália e segue mantendo a forma no Uruguai.

Godín para repor a a saída de Junior Alonso, que foi vendido ao Krasnodar, da Rússia, por 8,2 milhões de dólares (cerca de R$ 47 milhões). Sua passagem pela Itália está longe de ser boa, como aconteceu no Atlético de Madri. Além do Cagliari, não teve sucesso na Inter de Milão.