Atlético-MG fecha com o meia Alan Franco, ex-Independiente Del Valle

O Atlético-MG está movimentando o mercado da bola. O clube mineiro acertou a contratação de mais um um reforço para o seu meio de campo. Nesta quarta-feira, 3 de junho, o Galo fechou a vinda do meia Alan Franco, de 21 anos, que pertencia ao Independiente del Valle, do equador. O próprio atleta confirmou sua aquisição pelos mineiros em sua conta no Twitter. No acordo entre brasileiros e equatorianos ficou decidido que o Galo ficará com 65% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Del Valle manterá 35%de participação. O jovem meia assinará por quatro temporadas. O valor da transferência não foi divulgado pelos clubes. -Alan Franco assina por 4 anos com Atlético e realizará os respectivos exames médicos. #IDV mantém 35% dos direitos esportivos-dizia uma postagem do Del Valle.E MAIS:Mais um! Volante Jean, do Cruzeiro, também está com a Covid-19Cazares se manifesta e diz que 'respostas virão quando a bola rolar'Atlético-MG e Goiás se acertam e Léo Sena jogará no Galo por R$ 4 milhõesEx-atacante Jair Bala tem melhora no quadro de saúde e deixa o CTIGalo lança nova camisa de treinos e gera reações distintas nos torcedoresO Independiente usou sua conta na rede social para se despedir e desejar boa sorte ao jogador em sua nova caminhada no futebol brasileiro. -Que todas as coisas boas o sigam, o encontrem e fiquem com você, faz parte do processo. Boa sorte Alan neste novo desafio! Cuide dele, Atlético!. Alan Franco estava sob a mira do Galo a pedido de Sampaoli, que vê na versatilidade do jogador, que pode ser volante ou meia, como uma arma para montar sua equipe. Pelo time equatoriano, Alan Franco fez 72 jogos, marcando cinco gols e venceu com o Del Valle a Copa Sul-Americana de 2019,. O meio de campo é o segundo reforço atleticano na gestão Sampaoli. O Galo fechou a vinda do volante Léo Sena, de 24 anos, que estava no Goiás. Os mineiros compraram 80% dos seus direitos econômicos por R$ 4 milhões, assinando vínculo por cinco temporadas. E MAIS:Cazares faz festa em sua casa, é denunciado por vizinhos, e pode levar uma multa de R$ 130 milGalo seleciona 13 modelos de camisas no concurso "Manto da Massa" para votação popular até 7 de junhoTROPEIRÃOCAST pergunta: LGBTQ fobia e racismo podem tirar o seu direito de torcer pelo time de coração dentro e fora dos estádios? Ouça!Mesmo com atletas contaminados pela COVID-19, Galo, Raposa e Coelho mantém treinamentosCazares é diagnosticado com a Covid-19 e Galo o afasta dos treinamentosQue todo lo bueno te siga, te encuentre y se quede contigo, es parte del proceso. Suerte Alan en este nuevo reto! Me lo cuidan @Atletico pic.twitter.com/SQs3et1p7R— Independiente del Valle (Desde ?) (@IDV_EC) June 3, 2020 E MAIS: